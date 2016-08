Lukijat puolustavat hömppäheinää: Ei kai maidontuotannon lisäämisessäkään mitään järkeä ole?

Kalajokilaisen maidontuottajan Ilkka Myllylän mielestä maidon tuottajahinta on kohtuullinen, mutta hömppäheinien ja luomusäilörehun tukeminen estää tilojen kehittämistä. Hän tarkoittaa hömppäheinillä peltoja, jotka saavat pinta-alatukea ilman sadontuottoa. Häntä harmittavat myös luomunurmen tuet siinä tapauksessa, ettei nurmi koskaan pääty luomulehmille.

Lukijat ottivat hömppäheinään kantaa facebookissa.

"Meillä on lypsykarjatila ja pellot luomussa. Ja miksikö eläimet ei ole luomussa? No ihan siitä syystä, ettei alueellamme kerätä luomumaitoa, saati makseta siitä luomulisää", Marjo Haukilahti kertoo.

"Luomutäysrehu on kuitenkin niin paljon hintavampaa kuin tavanomainen, jotta ei ole kannattavaa pitää eläimiä luomussa ilman tuota keräilyverkostoa. Ja meidän pelloilla ei kasva hömppäheinää tai -viljaa. Ihan kunnon, hyvälaatuisia satoja kerätään. Toistakymmentä vuotta on siitä, kun peltojamme on väkilannoitettu tai myrkytetty. Pölyttäjiä on kuhisemalla ja ojanpientareille on palanneet esimerkiksi mesimarjat."

Auli Junikka on samaa mieltä. Myös Tuomo Palosaari kertoo, että "luomuun siirtymisen jälkeen ojanpientareilla alkaa näkyä kasveja, joita muistan joskus ennen vanhaan näkyneen".

Monet muistuttavat maanviljelijöiden tilanteen olevan vaikea tälläkin tukitasolla.

"Mitä pahaa siinä on jos viljelijät käyttää höpöheinää hyväkseen? Yhteiskunta haluaa maksaa ympäristönsuojelusta, ja toisaalta sekin hiukan vähentää ylituotantoa", Keijo Komu muistuttaa.

Onko Myllylän maidontuotantoonkaan investoiminen niin järkevää, monet ihmettelivät.

"Eikö ole hölmöä investoida maidontuotantoon näinä aikoina? Ei tunnu ammattimaiselta yritysjohtamiselta", Pekka Eerola ihmetteli.

Taneli Himanen komppaa.

"Järjetöntä on myös tukea laajennuksia kun maitoa on muutenkin liikaa..."

"Kaiketi tuotantoa pitäisi kokonaisuudessaan leikata, luonnonhoitopellot taasen tukevat luonnon monipuolisuutta", Juha Lehtinen miettii.

"Hankala on yhtälö tällä kannattavuudelle."

