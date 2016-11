Lupabyrokratian purku etenee: Maaseuturakentamiseen luvassa helpotuksia

Maatilan lisärakentaminen on jatkossa aiempaa helpompaa. Tuore esitys maankäyttö- ja rakennuslaista on poistamassa suunnittelutarveratkaisun maatilaan kuuluvalle rakennukselle. Rakennus voi olla esimerkiksi tuotanto- ja varastorakennus tai eläinsuoja.

MTK toivoo, että uutta pykälää tulkitaan mahdollisimman laajasti. MTK:n lakimies Leena Penttinen arvioi, että uudistus on tarpeellinen, koska tilojen kehittyminen edellyttää lisärakentamista.

"Nähtäväksi jää, kuuluvatko esimerkiksi hevostalous tai maatilamatkailu pykälien piiriin."

Käytännössä suunnittelutarvealueille on muodostunut rakennuskielto. Jos kunta on aiemmin päättänyt jonkin alueen suunnittelutarvealueeksi, ei se ole voinut enää myöntää rakennuslupaa. Näin viranomaisilla on ollut täysi harkintavalta, annetaanko rakennuslupaa vai ei.

Ympäristöministeriön mukaan uuteen lakiin kirjataan useita muutoksia, jotka helpottavat kaavoitusta ja rakentamisen luvitusta.

"Kyseessä on tärkeä ja odotettu uudistus, jonka myötä moni asia helpottuu. Yritysten toimintaedellytykset paranevat, rakentaminen vauhdittuu ja kunnat voivat sujuvammin kehittää aluettaan. Valtion viranomaiset taas voivat keskittyä laajempiin kokonaisuuksiin", maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) sanoo.

Lakiuudistusten myötä hakkuiden maisematyöluvat poistuvat yleiskaavoista maa- ja metsätalousmaaksi merkityiltä alueilta.

Linjaus koskee vain uusia kaavoja, mutta kunta voi muuttaa merkintää. Leena Penttinen arvioi, että kunnilla on iso asia miettiä, miten he toteuttavat kansalaisten yhdenvertaista kohtelua.

Tiilikaisen mukaan jatkossa metsätalouden käytössä olevilla maa-alueilla riittää metsälain noudattaminen. Erillisiä maisematyölupia ei siellä tarvita.

