Maa- ja metsätalousvalionkunnan johtoon nouseva Anne Kalmari haluaa jatkaa byrokratian purkua

Keskustan kansanedustaja Anne Kalmari on valittu eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajaksi. Kalmari seuraa tehtävässä Jari Leppää (kesk.), joka aloitti viime viikolla maa- ja metsätalousministerinä.

Kalmarin oli tarkoitus joka tapauksessa nousta valiokunnan puheenjohtajaksi vaalikauden puolivälissä, mutta Lepän siirtyminen ministeriksi aikaisti hieman puheenjohtajavaihdosta.

Kalmarin mukaan maa- ja metsätalouspolitiikassa on haettava ratkaisuja maatalouden kannattavuuden parantamiseksi.

"Maatalouden kannattavuuden parantamiseksi myös kauppa voi tehdä paljon. Laaturuokaa ei pidä myydä bulkin hinnalla. Suomalaisen lähiruuan kulutusta on päättäväisesti edistettävä myös julkisten hankintojen kautta", Kalmari sanoo tiedotteessa.

Kalmari kantaa huolta siitä, että uusi sote-ratkaisu voi tarkoittaa taka-askelta lähiruualle, jos ruuan hankinta- ja valmistusasioista ei päätetä "fiksulla tavalla etukäteen joka ainoassa maakunnassa erikseen".

"Pienessä kunnassa olisi outoa, jos sote-ruoka siirtyisi maakuntaan ja piskuinen koulu- ja varhaiskasvatusruoka jäisi kuntaan. Tähän asti ne ovat olleet saman hallinnon alla ja kunnat ovat saaneet synergiaetuja työntekijöiden yhteiskäytöstä. Ruokahankinnat on voitu tehdä paikallisesti."

Kalmari haluaisi jatkaa maatalouden byrokratian karsintaa. Pidemmällä aikavälillä hän pitää tärkeänä edistää biotaloutta, joka perustuu kotimaisiin, uusiutuviin luonnonvaroihin ja korkeaan osaamiseen.

"Bio- ja kiertotalous on lupaavimpia mahdollisuuksia uusiin, pysyviin työpaikkoihin ja elinvoimaan koko maassa. Maaseutua ei saa museoida, sillä hyvin hoidettu metsä tai pelto sitoo hiiltä ja pitää yllä arvokkaita kulttuurimaisemia. Luontomatkailukin ottaa vasta ensiaskeliaan ja vesi on lähes hyödyntämätön voimavara."

Kalmari ehdottaa parlamentaarista työryhmää, joka seuloisi parhaat toimet maaseudun elinvoiman lisäämiseksi. Hänen mielestään esimerkiksi valtio voisi mahdollisuuksien mukaan avata virkansa ilman maantieteellistä paikkasitovuutta.

Kalmari on toiminut kansanedustajana vuodesta 2007 alkaen, ja hänet on valittu Keski-Suomen vaalipiiristä Kivijärveltä. Hän on koulutukseltaan agronomi, maa- ja metsätaloustieteiden maisteri ja ammatiltaan maatalousyrittäjä.

