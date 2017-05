Maailmalla leviävästä kiristyshaittaohjelmasta havaintoja myös Suomessa

Viraston mukaan haittaohjelma leviää hyvin tehokkaasti organisaation sisäverkossa, jos haittaohjelman käyttämiä haavoittuvuuksia ei ole tukittu suojauspäivityksillä.

Viestintäviraston mukaan Microsoft on julkaissut Windows-käyttöjärjestelmiin korjauspäivitykset, myös vanhaan Windows XP -järjestelmään.

Euroopan poliisivirasto Europol pitää laajalle levinnyttä kyberhyökkäysten aaltoa ennennäkemättömänä. Europolin mukaan syyllisten selvittäminen vaatii monitahoista kansainvälistä tutkintaa. Virasto on osaltaan pyrkinyt lieventämään uhkaa ja auttamaan hyökkäyksen kohteiksi joutuneita.

Eilen alkanut hyökkäysaalto on edennyt nopeasti ympäri maailmaa. Hyökkäyksissä on käytetty WannaCry-nimellä kulkevaa kiristysohjelmaa, joka lukitsee hyökkäyksen kohteena olevan järjestelmän tiedostot. Tiedostot vapautuvat lunnaita vastaan. Hyökkäyksiä on arvioitu tulleen jo kymmeniätuhansia, ja ne ovat vaikuttaneet lähes sadassa maassa.

Tänään muun muassa ranskalainen autonvalmistaja Renault kertoi joutuneensa keskeyttämään tuotantonsa Ranskassa kyberhyökkäyksen takia. Yhtiö kertoi aiemmin, että kyberhyökkäys on pysäyttänyt myös tytäryhtiö Revozin tuotannon Sloveniassa.

Yhtiön tiedottajan mukaan tuotanto on pysäytetty, jotta kyberhyökkäyksessä levinneen viruksen eteneminen pystyttäisiin estämään. Yhtiö ei kerro, kuinka montaa tuotantopistettä pysäytys koskee.

Tietoturva-asiantuntija Robert Malmgren sanoo uutistoimisto TT:lle, että Windows-käyttöjärjestelmän haavoittuvuutta hyväksikäyttävältä haittaohjelmalta välttyy, jos on pitänyt huolen käyttöjärjestelmän päivittämisestä.

Malmgrenin mukaan Microsoft on jo aiemmin julkaissut päivityksen, joka korjaa haavoittuvuuden. Hän arvioi, että suurimmalla osalla suurista yrityksistä on hyvät rutiinit tietojärjestelmiensä suojaamiseksi.

"Valitettavasti on organisaatioita, jotka ovat huonoja tässä, melko usein ne ovat haavoittuvia tahoja, kuten sairaanhoitolaitoksia tai kuntia", Malmgren sanoo.

Malmgren kertoo, että yhdysvaltalaisten lähteiden mukaan osa haittaohjelman kohteeksi joutuneista on maksanut kyberhyökkääjille huomattavia summia virtuaalivaluutta bitcoineja.

Asiantuntijat ovat myös löytäneet keinoja ainakin hidastaa haittaohjelman etenemistä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan MalwareTechBlog-nimellä tviittaava tutkija on onnistunut löytämään työkalun, joka estää ohjelman leviämisen. Löydös ei auta hyökkäyksen kohteeksi jo joutuneita, mutta antaa mahdollisuuden varautua haittaohjelman hyökkäyksiin.

Venäjän sisäministeriö kertoi myöhään perjantaina, että ministeriön koneisiin oli tehty virushyökkäys.

Myös venäläinen teleoperaattori MegaFon kertoi hyökkäyksestä, minkä lisäksi Venäjän suurin pankki Sberbank kertoi yritykseksi jääneestä hyökkäyksestä.

Lisäksi esimerkiksi espanjalaisen teleoperaattorijätti Telefonican ja Yhdysvaltain lähettipalvelu FedExin toiminta häiriintyi hyökkäysten takia. Saksassa rautatieyhtiö Deutsche Bahn joutui hyökkäyksen kohteeksi. Yhtiön mukaan häiriö näkyy asemien aikataulunäytöissä.

Hyökkäykset vaikuttivat etenkin Britanniassa, jossa useat sairaalat joutuivat laajan kyberhyökkäyksen kohteeksi. Hyökkäys lamaannutti tietojärjestelmiä useissa sairaaloissa.