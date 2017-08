Maalle muuttaville suositellaan liikenteen omavastuumaksuja

Maaseudun liikkumista on syytä ajatella uudella tavalla. Tulevaisuuden ratkaisuja ovat kuljetusten yhdistely, kutsupalvelut ja autojen jakaminen, uskoo Liikkuminen palveluna -projektia vetänyt Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n erikoistutkija Jenni Eckhardt.

Auton vuokraamista vaikkapa naapurin käyttöön halutaan helpottaa tarjoamalla vertaisvuokrauspalveluja, joiden vakuutusratkaisujen avulla omistajan ei tarvitse huolehtia bonusten karkaamista. Kaikki tämä voisi toimia samalla puhelinsovelluksella.

”Liikkumispalveluissa on tavoitteena yhden luukun periaate, on se sitten sovellus tai nettisivu, ja kun on eri ikäryhmiä käyttäjinä, niin olisi hyvä saada myös puhelimella palvelua”, Eckhardt kertoo.

Tutkimusryhmän kesällä julkaisemassa raportissa suositellaan myös, että lakisääteisiä palveluita kuten koulukyytejä, sairaskuljetuksia ja ateriapalveluita tulisi yhdistellä entistä paremmin.

”Volyymit ovat sen verran pieniä, että kaikki mahdollinen kannattaa yhdistellä. Niin saadaan tehokkuutta, ja sitten säästöjen kautta voidaan saada myös parempia palveluita.”

Lakisääteisen liikenteen karkaavat kustannukset huolettavatkin raportin laatineita tutkijoita. Eckhardt ei usko, että nykyisten asukkaiden etuja pyritään poistamaan. Maaseudun uudisasukkaat saattavat kuitenkin joutua maksamaan omavastuumaksuja tai hyväksymään alemman palvelutason.

”Jos joku päättää rakentaa oman talon todella kauas, vaikka kymmeniä kilo­metrejä kylä- tai kuntakeskuksesta, ja sinne pitää kuitenkin olla kunnan palvelut, kuten koulukyydit ja sairaanhoidon erikoiskuljetukset, sehän tulee tosi kalliiksi yhteiskunnalle.”

Arkiliikenteessä kutsuohjautuvat palvelut voivat olla linjabusseja tehokkaampi ratkaisu haja-asutus­alueilla, joilla pysäkille on matkaa eikä vuorolle välttämättä riitä matkustajia. Julkisesti tuettujen taksikyytien yhdistely on myös järkevää. Se voi tosin tarkoittaa, ettei auto saapuisi ovelle heti tilauksen jälkeen.

”Onko taksin tultava juuri silloin, kun asiakas sanoo? Esimerkiksi eläkeläisellä ei ole välttämättä varttitunnin päälle, milloin hän lähtee kauppaan”, Eckhardt kysyy.