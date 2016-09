Maatalouden erityistuki yhä auki

Hallituksen maatalouden kriisipaketissa lupaama erityistuen kohdistaminen on yhä auki. Kriisipaketin koko on 50 miljoonaa euroa, ja siitä erityistuen osuus on 10 miljoonaa euroa.

”On selvää, että erityistuki suunnataan paljon investoineille tiloille. Mutta miten, se riippuu siitä, kuinka ahkera Tiilikainen on”, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi tiistaina.

Maatalous- ja ympäristö­ministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) selvittää parhaillaan EU:n kanssa tukien maksamisen perusteita ja niiden suuntaamista esimerkiksi kiinteistöveron huojennuksiin.

Selvittely on Orpon mukaan kesken.