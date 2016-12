Maatalouskomissaari Hogan kaipaa uutta tekniikkaa ja nuoria viljelijöitä

Maatalouden tulevaisuuden näkymissä on selkeä kiintopiste vuonna 2021. Silloin alkaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan capin uusi kausi.

Capilla on vahva komission tuki, vakuutti Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker tiistaina.

Hänen mielestään ruokaturvallisuus, ympäristönsuojelu ja ilmastonmuutos ovat maatalouden suurimmat haasteet.

Samaa mieltä on maatalouskomissaari Phil Hogan. Hän linjasi seuraavalle cap-kaudelle kolme pääperiaatetta:

Tuloja on saatava lisää markkinoilta, tuotannon on oltava kestävämpää ja maatalouden infrastruktuurin sekä viljelijöiden sukupolven vaihtumista on edistettävä.

Riskien- ja hintojen vaihteluiden hallinta ovat olleet seuraavan cap-kauden suunnittelussa paljon esillä.

Hogan kyseenalaistaakin nykyjärjestelmän kyvyt puuttua kriiseihin.

”Reagoinnin on oltava nopeampaa ja rakennettu järjestelmään sisään. Tuottajilla täytyy olla enemmän keinoja laajentaa markkinoitaan. EU:n tai jäsenvaltioiden väliintulojen merkitys vähenee tulevaisuudessa”, Hogan linjasi.

Komissaari muistutti, että politiikan täytyy tukea viljelijäväen nuorennusleikkausta. Vain kuusi prosenttia EU-viljelijöistä on alle 35-vuotiaita.

Ajatus on, että nuoremmat viljelijät omaksuisivat uuden viljelytekniikan käytön vanhaa polvea nopeammin. Esimerkiksi ympäristönparantamisen ja ilmastomuutoksen torjumisen tavoitteet edellyttävät uusien tekniikoiden käyttöönottoa.

Hogan muistutti, että kaikki viisaus ei asu komissiossa. Siksi vuoden 2021 capin julkinen kuuleminen järjestetään ensi vuoden alussa.

Juncker ja Hogan puhuivat komission vuosittaisessa seminaarissa maatalouden tulevaisuudesta.