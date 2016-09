Maataloustukipäätöksen superpitkä virke hämmentää myös elyn virkamiehiä: "Lapsi menee pesuveden mukana"

Yksi ainoa virke, joka perustelee maanviljelijän tukioikeuksien menetystä: 11 riviä tekstiä, ääneen luettuna melkein puolitoista minuuttia pitkä.

Anneli Jäätteenmäen kotimaan avustaja Sari Kujala kuvasi maanantaina videon, jossa hän lukee virkkeen elykeskuksen lähettämästä kirjeestä. Hän kertoo, ettei ymmärrä siitä yhtään mitään. Samoilla linjoilla on keskustan kansanedustaja Pertti Hakanen, joka haastoi elykeskuksen suomentamaan virkkeen selkokielelle.

Suomentajan löytäminen ei ole niin yksinkertaista kuin luulisi. Kaksi elykeskuksien valvontapäällikköä pystyvät sanomaan vain, että kyseessä on ilmeisesti tukioikeuspäätöksen perustelu.

"Eihän tuo kovin onnistunut lausahdus ole. Lause on ilmeisemmin tukioikeuspäätöksen perusteluista ja on muokattu malliperustelujen ja asetustekstin ympärille", Pohjois-Savon elykeskuksen valvontapäällikkö Pauli Lehtonen toteaa.

"Samainen ongelma viranomaispäätöksissä lienee läpileikkaava hallinnonalasta riippumatta, kun perusteluihin mukaan pyritään saamaan kattavasti säädökset, joihin päätös perustuu. Pyrkimys on tietenkin hyvään hallintoon, mutta tahtoo mennä lapsi pesuveden mukana."

Hämeen elykeskuksen maaseutuyksikön päällikkö Kari Kivikko kertoo, ettei kyseisenlaista päätöstä ole lähetetty ainakaan heidän alueellaan eikä Hämeessä ollut päätöksissä kyseessä olevaa tekstiä.

"Sinänsä kyseessä ovat todennäköisesti tukioikeuksien mitätöintiä koskevat massapäätökset. Kirjeitä tukioikeuksien menetyksistä lähetettiin tänä vuonna niin paljon, että niiden työmäärä ja kulut pyrittiin minimoimaan. Kirjeissä mainitaan kuitenkin aina henkilö, jolta päätöksestä voi saada lisätietoa", Kivikko kertoo.

Hänkin myöntää, että selkokielisyydessä on petrattavaa.

"Myös kuntien päätöksistä tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittelyn yhteydessä on ilmennyt, että hallinnon massapäätöksissä perustelut jäävät usein puutteellisiksi. Tässä olisi varmasti yksi maataloushallinnon kehittämiskohde."

Hämeen elykeskuksen Hannu Heinämaa vaikuttaa ainoalta langan päähän saadulta, jolla on käsitys virkkeen merkityksestä. Hän vakuuttaa, että kyseessä on poikkeustapaus eli virke on poikkeuksellisen vaikeaselkoinen.

"Yleensä ei lähetetä tuon tyyppisiä tekstimassoja. Suoraa lainsäädännön tekstiä käytetään enää harvoin."

"Päätöksentekijät ovat kyllä joukkokirjeissä ATK-järjestelmien armoilla. Kun kirjeisiin painetaan vakiotekstit, olennaiseksi nousee tietojärjestelmien suunnittelu."

Tukioikeuksien selvittäminen selkeästi mutta silti lainmukaisesti on Heinämaan mukaan vaikeaa.

"Hyvään palveluun kuuluvat tietysti hyvät perustelut. Elykeskus menee näissä tukiasioissa Mavin ehdoilla. Tekstejä voidaan muokata keskuksissa rajoitetusti, ja silloin on tietysti varmistettava, että eri puolilla maata asuvat viljelijät saavat tasa-arvoista ja yhtä laadukasta palvelua."

Tätä virke Heinämaan mukaan kutakuinkin tarkoittaa:

"EU-säädös antoi mahdollisuuden säilyttää vuonna 2006 luodut tukioikeudet kun uusi ohjelmakausi alkoi. Säädös kuitenkin edellytti, että tukioikeuksien ja tukikelpoisten hehtaarien määrää pitää verrata ja mahdolliset ylimääräiset tukioikeudet mitätöidä."

Näin Mavi selittää tekstin:

"Maataloushallinnon rekistereissä 15.6.2015 olleiden tietojen perusteella on todettu, että vuoden 2015 tukioikeuksien haltijan tilalla oli enemmän tukioikeuksia hallinnassa kuin tukikelpoista pinta-alaa todettiin vuoden 2015 tukihaussa. Todetun tukikelpoisen pinta-alan ylittävät tukioikeudet katsotaan ylimääräisiksi ja ne mitätöidään. Ylimääräiset tukioikeudet ovat mitätöityneet 16.6.2015, eivätkä ne ole käytettävissä vuoden 2016 tukihaussa tai tukihakuvuosina sen jälkeen. Ensisijaisesti on mitätöity tukioikeuksia, joiden arvo (euroa/hehtaari) on ollut alhaisin. Jos hallinnassa on ollut sekä omistettuja että vuokrattuja tukioikeuksia, niitä on mitätöity samassa suhteessa."

Ja tässä on alkuperäinen virke:

"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (tukiasetus) 21 artiklan 4 kohdan mukaan kun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisesti vahvistettu omistettujen tai vuokrattujen tukioikeuksien lukumäärä, joka viljelijällä on asetuksen (EU) N:o 1306/2013 artiklan ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaisesti vahvistettuna päivänä, ylittää 3 kohdassa tarkoitetun päätöksen tekevissä jäsenvaltioissa viljelijän tukihakemuksessaan asetuksen (EU) N:o 1206/2013 72 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti vuodelta 2015 ilmoittaman tukikelpoisten hehtaarien lukumäärän, joka on hänen käytössään jäsenvaltion vahvistamana päivänä, joka ei saa olla myöhempi kuin kyseisessä jäsenvaltiossa vahvistettu määräpäivä tällaisen tukihakemuksen muuttamiselle, tukikelpoisten hehtaarien lukumäärän ylittävät tukioikeudet lakkaavat olemasta voimassa jälkimmäisenä päivänä."