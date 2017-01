Maatilojen biokaasuinvestointien tukiin reilu korotus

Maatilamittakaavaisten biokaasulaitosten investointitukia korotetaan, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) kertoo.

Korotus tapahtuu nostamalla tukien perustana olevia yksikkökustannuksia. Tukiprosentti pysyy 40 prosentissa hyväksyttävistä kustannuksista.

Esimerkiksi uuden 250 kilowatin biokaasulaitoksen investointituki nousee maksimissaan uuden yksikkökustannustaulukon mukaan 80 000 eurosta 150 000 euroon eli yli 80 prosenttia.

"Hallituksen tavoitteena on luoda biokaasulla merkittävä liiketoimintaa maatiloille, ja saada Suomeen 50 000 kaasuautoa vuoteen 2030 mennessä. Maatilojen biokaasulaitoksia on rakennettu viime vuosina valitettavan vähän. Yksi osasyy tähän on ollut se, että investointitukien laskennalliset yksikkökustannukset eivät ole vastanneet todellisia kustannuksia".

Tiilikaisen mukaan uudessa asetuksessa ongelma korjaantuu niiden laitosten osalta, joissa energiaa tuotetaan tilan omaan käyttöön.

"Maaseudun yritystoiminnan investointituella voidaan tukea hankkeita, jotka tähtäävät biokaasun myyntiin ulkopuolelle. Niiden avustukset myönnetään tarjousten tai vastaavien viitekustannusten perusteella."