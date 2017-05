Manchesterin iskussa kuolleiden määrä noussut ainakin 22:een

Manchesterin iskussa on kuollut ainakin 22 ihmistä, kertoo poliisi. Uhrien joukossa on myös lapsia. Myös hyökkääjä kuoli räjäyttäessään pommia.

Guardianin mukaan hyökkääjä oli mies. Manchesterin poliisin päällikkö Ian Hopkins kertoi BBC:lle, että hyökkääjiä oli luultavasti vain yksi. Tällä hetkellä poliisin päätehtävä on selvittää, toimiko hyökkääjä yksin vain osana terroriverkostoa, Hopkins sanoo.

Manchester-areenan tapahtumia tutkitaan tällä hetkellä terroritekona. Haavoittuneita on yli 50.

Poliisi hälytettiin Manchester-areenalle sen jälkeen, kun areenan alueelta kuultiin räjähdys. Poliisi kertoo tiedotteessa saaneensa tiedon asiasta paikallista aikaa noin puoli yhdeltätoista illalla. Ensimmäisten mediatietojen mukaan pamahduksia olisi kuulunut kaksi.

"Työskentelemme tiiviisti terrorismin vastaisen poliisiverkoston sekä Britannian tiedustelukumppaneiden kanssa", kertoi Manchesterin poliisipäällikkö Ian Hopkins varhain tänään julkaistussa tiedotteessa.

Manchester-areena julkaisi tiedotteen, jossa kerrotaan, että mahdollinen räjähdys sattui areenan ulkopuolella. Tiedotteen julkaissut Guardian kertoi aiemmin, että räjähdys olisi sattunut raporttien mukaan areenan aulassa.

Britanniassa Manchesterin päärautatieasema Victoria Station on suljettu ainakin vuorokaudeksi Manchester-areenan epäillyn terrori-iskun takia.

Isku vaikuttaa myös kaupungin raitiovaunu-, bussi- ja junaliikenteeseen. Kaupungin lentoasema kertoo Twitterissä, että lennot on aikataulutettu normaalisti iskusta huolimatta, mutta liikenneyhteydet lentoasemalle voivat poiketa normaalista.

Manchesterin poliisi kehottaa matkustajia tarkastamaan yhteydet paikallisliikenteen järjestäjiltä.

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijaupseerin, kapteeni Antti Parosen mukaan Manchesterin iskussa keskeistä on sen tekotapa.

"Kyseessä oli kuitenkin isku, joka oli tehty räjähdysaineilla: niiden hankkiminen on vaikeaa. Siitä jää jälkiä erilaisiin viranomaisrekistereihin, joita seurataan tällaisessa korkean uhkatason maassa kuten Britanniassa tarkasti", Paronen sanoo.

Jos räjähde on valmistettu itse, kyseessä ei Parosen mukaan ole amatöörien puuhastelu.

"Tällaisen räjähdysaineen tekeminen vaatii huomattavaa ammattitaitoa ja vihkiytymistä alalle. Jos kyseessä on yksittäinen iskijä, hän on hankkinut tietotaidon itselleen pitkällä aikavälillä tai pitkällä pieteetillä tai sitten aine on tehty hänelle. On myös mahdollista, että on laittomin keinoin hankittu jotain tehokasta ja vakaata ainetta", Paronen miettii.

Terrorismi ei sinänsä ole Britanniassa uusi asia.

"Britanniassa on toki tehty näyttäviä iskuja aikaisemminkin, mutta ne ovat liittyneet separatistiseen liikehdintään, ja ennen kaikkea nimenomaan Irlannin tasavaltalaisarmeijaan IRA:han. Jihadistinen terrorismi, oli se sitten kytköksissä al-Qaidaan, Isisiin tai mihin tahansa, on tyypillisesti ollut tällaista sokeaa terrorismia, joka ei valitse uhrejaan."

"Vaikka tämä nyt ehkä onkin liian pitkälle menevää päättelyä asiasta, niin vaikuttaa siltä, että tällaisesta voisi olla kysymys nyt. Varmuuttahan ei voida tässä vaiheessa antaa, sitä on korostettava", Paronen muistuttaa.

Britannian tiedustelupalveluille isku on luonnollisesti takaisku.

"Tekotapa ja käytetty väline viittaavat siihen, että tämä olisi ehkä voitu saada selville, jos olisi kysytty oikeita kysymyksiä ja käytetty käytössä olevia keinoja oikealla tavalla", Paronen sanoo.