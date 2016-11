Markus Eerola säilytti paikkansa MTK:n puheenjohtajistossa

Hyvinkääläinen Markus Eerola valittiin torstaina jatkokaudelle MTK:n kolmantena puheenjohtajana. Hän sai äänestyksessä 45 ääntä. Haastaja, MTK:n johtokunnan jäsen Pertti Hakanen, Sastamalasta sai 31 ääntä.

Hakanen on keskustan kansanedustaja ja sikatalousyrittäjä. Eerola on kasvinviljelijä, joka kuuluu kokoomukseen.

Hakanen haastoi Eerolan myös kolme vuotta sitten. Silloin Eerola säilytti paikkansa äänin 31–11.

Eerikki Viljanen MTK-Uusimaasta esitti Eerolaa. "Hän pyörittää suurta kasvinviljelytilaa ja hyödyntää uutta tutkimustietoa. Ympäristö- ja energia-asioissa hän on eturintamassa."

Jarkko Laitila MTK-Satakunnasta esitti Hakasta. "Vahvuuksia ovat hyvät verkostot ja tunteen palo, millä Hakanen tekee MTK-asioita. Olen törmännyt epäilyihin kaksoisroolista ja ajankäytöstä. Näen kansanedustajan roolin vahvuutena, en heikkoutena."

Johtokunnan ensimmäinen puheenjohtaja Juha Marttila Simosta sai jatkokauden, samoin toinen puheenjohtaja Mauno Ylinen Kauhavalta. Vastaehdokkaita ei tullut.

Molemmat kertoivat pohtineensa viime kesänä jatkoaan puheenjohtajistossa. Ylisen pohdinnan laukaisi tuotantosuunnan vaihto, hän ei ole enää kotieläintuottaja.

"Päädyin siihen, että nyt on aika suuria asioita vaiheessa: metsäpuoli on tullut mukaan lyhyt aika sitten, on valiokuntauudistusta, monenmoista. Tuli tunne, että jättääkö jotain kesken."

Salolainen kasvinviljelijä Ami Junnila ilmoitti ennen kokousta olevansa käytettävissä puheenjohtajaksi. Häntä ei esitetty.

Valtuuskunta äänesti kahdesta tuotekohtaisen verkoston puheenjohtajasta: nautaverkoston ja tärkkelysperunaverkoston.

Öljy- ja valkuaiskasviverkoston puheenjohtajaksi valittiin Pentti Ervasto Lohjalta, kylvösiemenen Juha Strömberg Porista ja maltaaseen Esa Similä Laihialta.

Sokerijuurikasverkoston puheenjohtajaksi valittiin Pekka Myllymäki Mynämäeltä, perunaan Heikki Markus Tyrnävältä, tärkkelysperunaan Petri Rakkolainen Kokemäeltä ja puutarhaan Timo Mäkinen Uudestakaupungista.

Nautaverkoston puheenjohtajaksi valittiin Pasi Ingalsuo Kälviältä, lampaaseen valittiin Tapio Rintala Pöytyältä, sikaan Taru Antikainen Aurasta, siipikarjaan Juha Kiviniemi Kurikasta ja kananmunaan Kimmo Yli-Antola Laitilasta.