Marttila: "MTK on Suomen suurin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö"

"Paitsi etujärjestö ja kansalaisjärjestö, MTK on Suomen suurin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö", MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila linjaa. "Jäsenemme tekevät päivittäin ympäristötekoja ja varmistavat sen, että luonto ja luonnonvarat siirtyvät kestävästi uusille sukupolville. Teemme tätä työtä itse ja omilla varoilla. Poikkeamme niistä, jotka huutavat muita toimimaan ja tekevät tämänkin valtion avustuksilla."

"Ajatelkaapa tilannetta, jossa viljelijät ja metsänomistajat tiputtaisivat hanskansa kymmeneksi vuodeksi. Miltä Suomi näyttäisi? Eipä juuri miltään. Sitä Suomea, jonka me tunnemme ei enää olisi."

Marttila puhui MTK-Joutsenon 70-vuotisjuhlassa. Hän muistuttaa, että monet luonnehtivat paikkakunnan vahvistuvaa metsäteollisuutta vielä kymmenen vuotta sitten auringonlaskun alaksi.

"Harva, niiden joukossa MTK, jaksoi puhua ja toimia uuden biotalouden ajan puolesta. Nyt työ on tuottanut tulosta. Suomena metsien ennätyskasvu on huomattu ja uusia investointeja on toteutettu ja suunnitellaan", Marttila kuvailee.

"Hallituksen tavoitteena on puun käytön merkittävä lisäys. Siihen päästään, kunhan Euroopan päättäjät eivät pilaa asioita vanhakantaisella ajattelulla. Fossiilitalouden aika on vähitellen ohitse."

Metsäbiotalouden työpaikat ovat erityisen tärkeitä maaseudulle. Sen vireys edellyttää Marttilan digitalisaation hyödyntämistä.

"Yhteistyön ja vuorovaikutuksen käytännön muodot ovat siirtymässä uusille foorumeille. Tupaillatkin ovat nykyään virtuaalisia. Hyvä keskustelunavaus sosiaalisessa mediassa saa seuraajia, kommentteja ja johtaa parhaimmillaan haluttuun lopputulokseen."

"Järjestömme on hyvä olla mukana muuttuvassa maailmassa, muuttuvassa yhteisöllisyydessä. Uskon, että parhaillaan toteutettava uudistus luo uusia kanavia jäsenille ja paikallisyhdistyksistä. Tuotantosuuntakohtaisten verkostojen kautta jokaisella on mahdollisuus kommentoida, tehdä avauksia ja vaikuttaa reaaliajassa."

