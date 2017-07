Matkustajat turhautuvat VR:n lipunmyyntiuudistukseen: “Älyttömän huono systeemi”

VR:n päätös lopettaa lipunmyynti lähijunissa on harmittanut monia.

MT kysyi matkustajien mieli­piteitä lippu-uudistuksesta Hausjärvellä Ryttylän asemalaiturilla.

Opiskelija Sanja Holman mielestä tilanne on huono, sillä paikallisella juna-asemalla on vain yksi lippuautomaatti.

"Älyttömän huono systeemi", hän tiivistää.

Holma muistuttaa, ettei ikääntyneillä ihmisillä välttämättä ole älypuhelinta ja siten mahdollisuutta ladata mobiililippua. Kaikilla ei ole edes maksukorttia, jolla he saisivat ostettua lipun automaatista.

Junalipun hankkimisesta etukäteen on hänen mukaansa tullut ongelma, koska lähin R-kioski sijaitsee Riihimäellä, eikä kaupoissa ole mahdollisuutta lipunostoon.

Holma kertoo käyttävänsä itse junaa lähes päivittäin, varsinkin koulumatkoilla. Hänellä ei ole pankkikorttia, vaan hänen äitinsä ostaa hänelle liput valmiiksi VR:n verkkokaupasta. Tämä vaatii kuitenkin suunnittelua etukäteen, joten nopeat, ennakoimattomat lähdöt ovat haasteellisia.

Uudistuksesta tiedottamisesta Holmalla on kuitenkin myönteistä sanottavaa. Junissa asiasta on kerrottu ilmoitusten ja konduktöörien kautta. Hän on myös itse hakenut asiasta tietoa internetin kautta.

"Sähköpostiin tuli asiasta tiedote", hän lisää.

Postityöntekijä Timo Suihkonen on samaa mieltä uudistuksen aiheuttamista haitoista junalipun ostossa.

Mielestäni tämä on heikennys. Lipun ostaminen on hankalaa, jos ei omista älypuhelinta, hän kertoo.

Myös Suihkonen käyttää junaa päivittäin. Hän mainitsee lippuongelman ratkaisuksi kausilipun. Ulkopaikkakunnalta tulevilla vierailla sekä vanhemmilla ihmisillä voi kuitenkin olla hankaluuksia lipunsaannissa.

Ryttylän ainoan lippuautomaatin käyttö on Suihkosen mukaan hankalakäyttöinen etenkin vanhemmille ihmisille.

"Itsekään en ole sitä kokeillut", hän tunnustaa.

"Kertalipun ostajille tämä on ongelma. Konduktööriltä ostaminen toi turvaa."

Myönteistäkin palautetta löytyy. Suihkosen mielestä VR on hoitanut uudistuksesta tiedottamisen hyvin.

"Junassa kuulutettiin ja tiedotusvälineistä luin."

Uudistus ei ole suinkaan kaikkien ryttyläläisten mielestä haitallinen.

Heidi Kymäläinen toteaa, ettei hänellä ole ongelmia matkustamisessa mobiililipun ansiosta.

Myös Siiri Alangon mielestä mobillilippu on selvä ratkaisu lipunsaantiin. Hän kertoo käyttävänsä junaa usein, muttei kuitenkaan kovin säännöllisesti.

Alanko myöntää pitävänsä vanhaa lipunmyyntijärjestelmää hyvänä, muttei näe varsinaista vikaa myöskään nykyisessä. Tiedon uudistuksesta hän oli saanut netin kautta.