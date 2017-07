Mattila Demokraatille: Helsinki paras paikka EU:n lääkevirastolle

Helsinki olisi paras paikka EU:n lääkevirastolle, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (uv.) sanoo Demokraatti-lehdessä. Mattilan mukaan lääkeviraston sijoituskaupungissa pitää olla esimerkiksi hyvät lentoyhteydet ja kansainvälisiä kouluja.

Suomi tavoittelee lääkevirastoa, mutta hallitus ei vielä ole päättänyt, mihin kaupunkiin virastoa havitellaan. Hallitus on odottanut asiassa Mattilan ehdotusta.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) kertoi eilen, että Helsinki valmistelee jo hakemusta lääkeviraston saamiseksi.

Vapaavuoren mukaan prosessilla on kiire, sillä hakuaikaa on kuun loppuun. EU-maiden on määrä äänestää marraskuussa, mihin maahan virasto sijoitetaan.

"Käsittääksemme vain Helsingillä on Suomessa jonkinlaisia mahdollisuuksia kisassa. Toivomme kovasti että hallitus hyvin pian päättää asiasta ja uskottavasti sitoutuu hakuun", Vapaavuori sanoo.