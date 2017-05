Maustetut kivennäisvedet maistuvat suomalaisille

Kivennäisvesien suosio jatkaa kasvuaan. Panimoliiton mukaan kuluttajat ovat viime vuosina olleet yhä kiinnostuneempia erilaisista maustetuista kivennäisvesistä.

Liiton jäsenyritykset myivät tammi–maaliskuussa kivennäisvesiä 15,4 miljoonaa litraa, mikä on 8,2 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Panimoliiton mukaan vettä voitaisiin viedä ulkomaille paljon nykyistä enemmän.

Meillä on maailman paras vesi, jossa on paljon vientipotentiaalia, mutta vain brändättyä vettä on kannattavaa viedä. Vedelle tulisi tehdä kansallinen vientistrategia, jossa kaikki toimijat yhteistyössä edistäisivät suomalaisen veden vientiä, sanoo liiton toimitusjohtaja Elina Ussa tiedotteessa.

Myös virvoitusjuomien ja long drink -juomien myynti kasvoi vuodentakaisesta. Virvoitusjuomia myytiin 52,2 miljoonaa litraa eli 1,2 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Long drink -juomia myytiin 6,9 miljoonaa litraa, jossa kasvua oli 4,8 prosenttia.

Sen sijaan olutta ja siideriä meni kaupaksi entistä vähemmän. Oluen myynti laski 2,5 prosenttia 81,4 miljoonaan litraan ja siiderin myynti 0,7 prosenttia 5,6 miljoonaan litraan.