Mavin versio elyn tukitekstistä on huomattavasti yksinkertaisempi: "Asia hukkuu asetusten alle"

Yksi ainoa virke, joka perustelee maanviljelijän tukioikeuksien menetystä: 11 riviä tekstiä, ääneen luettuna melkein puolitoista minuuttia pitkä.

Anneli Jäätteenmäen kotimaan avustaja Sari Kujala kuvasi maanantaina videon, jossa hän lukee virkkeen elykeskuksen lähettämästä kirjeestä. Kujala kertoo, ettei ymmärrä tekstistä yhtään mitään.

Maaseutuvirasto Mavi tekee elykeskuksien kanssa yhteistyötä tukioikeuspäätöksissä. Mavin erikoissuunnittelija Kati Törmä ei kuitenkaan ota vastuuta vaikeaselkoisuudesta.

"Lauseen on kirjoittanut itsenäisesti elyssä päätöksen esittelijä ja sen on hyväksynyt päätöksen hyväksyjä. Heidän motiiveistaan en voi sanoa enempää, mutta Mavin näkökulmasta viljelijän suuntaan tuonkaltainen lause ei kyllä ole tarkoituksenmukainen. Sinänsä siinä ei ole virheitä, mutta asia kyllä hukkuu asetusten alle."

Törmä kertoo, että ylimääräisten tukioikeuksien mitätöintipäätöksiä on lähtenyt tai lähtee noin 50 000 kappaletta koko maassa.

f"Suurimpaan osaan niistä on ollut tarjolla paljon yksinkertaisempi versio samasta asiasta. Koska elykeskukset ovat kuitenkin tässä asiassa toimivaltaisia viranomaisia, he saavat itsenäisesti päättää millaiset perustelut päätöksiinsä kirjoittavat."

Mavin versio tekstistä:

Maataloushallinnon rekistereissä 15.6.2015 olleiden tietojen perusteella on todettu, että vuoden 2015 tukioikeuksien haltijan tilalla oli enemmän tukioikeuksia hallinnassa kuin tukikelpoista pinta-alaa oli vuoden 2015 tukihaussa. Tukikelpoisen pinta-alan ylittävät tukioikeudet katsotaan ylimääräisiksi ja ne mitätöidään. Ylimääräiset tukioikeudet ovat mitätöityneet 16.6.2015, eivätkä ne ole enää käytettävissä vuoden 2016 tukihaussa tai tukihakuvuosina sen jälkeen. Ensisijaisesti on mitätöity tukioikeuksia, joiden arvo (Ђ/ha) on ollut alhaisin. Jos hallinnassa on ollut sekä omistettuja että vuokrattuja tukioikeuksia, niitä on mitätöity edellä mainitulla tavalla samassa suhteessa.

