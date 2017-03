Merkittävä työllistäjä muuttaa Kauhavalta maakuntakeskukseen

Kauhavalla toimiva, metallintyöstökoneita valmistava Finn-Power on allekirjoittanut aiesopimuksen uudesta tehtaasta Seinäjoen kaupungin kanssa.

Sopimus vahvistettiin maaliskuun alussa Seinäjoen Yrityskiinteistöt Oy:n hallituksessa. Aiesopimus yrityksen italialaisen emoyhtiön Prima Industrie SpA:n kanssa oli allekirjoitettu jo aiemmin.

Lähes 20 000 neliömetrin laajuinen tehdas rakentuu Seinäjoelle Roveksen teollisuusalueelle. Rakennuttajana ja vuokranantajana on Seinäjoen Yrityskiinteistöt Oy.

Finn-Power vuokraa rakennuksen käyttöönsä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Lopullinen sopimus on määrä allekirjoittaa, kun urakan kilpailutus on saatu päätökseensä.

Finn-Powerin Kauhavan tehtaan 300 työpaikkaa siirtyvät samalla Seinäjoelle.

Finn-Power etsiytyi Seinäjoelle edullisemman tontin perässä.

”Virallisesti Seinäjoki ei alentanut tontin hintaa Finn-Poweria silmällä pitäen, mutta käytännössä asia on näin”, Kauhavan kaupunginjohtaja Markku Lumio toteaa.

”Aluksi asiaa perusteltiin kiinteistökustannusten alentamisella, mutta nyt myöhemmin yleisillä asioilla”, Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Hannu Ristaniemi huomauttaa.

Lumio pitää asiaa Kauhavan kannalta valitettavana.

”Kyseessä on maakunnallinen nollasummapeli. Vastaava kehitys on nähtävissä muuallakin Suomessa. Kuntien ja kaupunkien kilpailu yrityksistä kiristyy.”

Lumion mukaan Kauhavan kaupunki teki Finn-Powerille erillisen 10 miljoonan euron tarjouksen, jotta yritystoimintaa jatkettaisiin Kauhavalla.

”Vaikka asia harmittaa, pidämme jatkossakin asialliset välit Seinäjoen kaupunkiin ja Finn-Powerin johtoon. Kauhavan talous on hyvässä kunnossa, yhden firman lähtö ole maailmanloppu. Yhteisöverovaikutuksia muutolla ei ole.”

Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki ei allekirjoita kauhavalaisten kritiikkiä.

”Väitteet tonttimaan hinnan alentamisesta yhtä yritystä silmällä pitäen ovat käsittämättömiä. Pitäisi pystyä erottamaan toisistaan politiikka ja yritysten toiveet. Yritys selvitti kolmea vaihtoehtoa: Lapuaa, Kauhavaa ja Seinäjokea.”

Rasinmäen mukaan Seinäjoki ei haali yrityksiä naapureiltaan, vaan yritykset itse etsiytyvät maakuntakeskukseen.

”Sekä Elinkeinoelämän keskusliiton että Suomen Yrittäjien mittaristoissa Seinäjoki on maan yrittäjäystävällisin kaupunki. Etelä-Pohjanmaa tunnetaan yrittäjyydestä, eikä meillä ole varaa arvostella yritysten päätöksiä.”

Rasinmäki myös korostaa, että Seinäjoen kehittyminen on maakunnan kannalta ensiarvoista.

”Meillä on nuorekas väestö­rakenne ja kehittyvä maakunnan keskuskaupunki. Voi kysyä, mikä olisi maakunnan tila, jos Seinäjoki ei kasvaisi ja kehittyisi.”

Kauhavalainen kansanedustaja Antti Kurvinen (kesk.) hämmästelee Seinäjoen kaupungin ja sen elinkeinoyhtiön toimintaa.

”Seinäjoki ja sen konserniyhtiöt vetivät kilpavarustelullaan yrityksen pienemmältä paikkakunnalta. Maakunnassa herää huoli, onko kyseessä laajempi strategia, jossa Seinäjoki napsii itselleen yrityksiä naapureiltaan.”

Etelä-Pohjanmaan muut kunnat ovat eri käänteissä tukeneet keskuskaupunkia, Kurvinen muistuttaa.

”Muu maakunta on tukenut voimakkaasti keskusta esimerkiksi terveydenhuoltoasioissa ja Seinäjoen lentokentän säilyttämiseksi. On ikävää ja vahingollista, jos Seinäjoelta ei saada vastakaikua. Maakunnan yhteishenki uhkaa rakoilla.”

Kurvisen mielestä Seinäjoen pitäisi kilpailla muiden maakuntakeskusten kanssa.

”Seinäjoen tulisi kamppailla työpaikoista ja yrityksistä Jyväskylän, Kokkolan, Joensuun ja Porin kanssa, ei Kauhavan ja Kauhajoen. Esimerkiksi Vaasa suuntaa katseensa Yhdysvaltoihin Tesla-hankkeellaan. Myös Seinäjoen pitäisi havitella itselleen kansainvälisiä hankkeita.”

Etelä-Pohjanmaalta on lakkautettu kaikki aluesairaalat. Toiminnot on keskitetty Seinäjoelle. Ammattikorkeakoulujen sivutoimipisteet on samoin keskitetty Ilmajokea lukuun ottamatta.