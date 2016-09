Metallin Aalto kiky-kiistasta: "Palkansaajien koordinaatio petti"

Kuntapuolen palkansaajajärjestöt pääsivät yllättämään muut järjestöt sillä, että uhkaavat jättää kilpailukykysopimuksen (kiky) allekirjoittamatta.

"Palkansaajien keskinäinen koordinaatio petti", Metallityöväen liiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoi perjantaina MT:lle. Järjestöjen kesken ei kulkenut tieto siitä, että osa järjestöistä jättää allekirjoittamisen syyskuuhun, hän sanoo.

Kuntapuolen palkansaajat ilmoittivat hallituksen torstaisen budjettiriihen jälkeen, etteivät ne suostu leikkaamaan kuntataloudelta lisää, jos ovat kerran ensin suostuneet hallituksen vaatimuksiin palkansaajille.

Järjestöjen mukaan kuntien tulot pienenevät, kun työntekijämaksut nousevat, sillä ne voi vähentää verotuksessa. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) lupasi puuttua negatiivisiin vaikutuksiin kuntatalouteen.

Perjantaina järjestöt ja hallitus pääsivät alustavaan sopuun sadan miljoonan euron kiistassa, ja kunta-alakin allekirjoittaa kiky-sopimuksen ensi viikolla.

Vastineeksi palkansaajien kiky-toimille maan hallitus on luvannut palkanalennuksia, jos sopimus on riittävän kattava. Mukana on yli 91 prosenttia palkansaajista ja veronalennuslupaus 500 miljoonaa euroa.

SAK-lainen Metalliliitto allekirjoitti omat, kikyn mukaiset työehtosopimuksensa heti kikyn hyväksymisen jälkeen kesällä.