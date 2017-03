Metsävakuutuksissa hurja hinnannousu viime vuosina

Suomen kaksi suurinta metsävakuuttajaa LähiTapiola ja OP vetävät kuluvana vuonna hinnoittelussa eri suuntiin. OP kiristää entisestään metsävakuutusten hintoja, kun taas LähiTapiola lupaa olla korottamatta hintoja.

OP:n metsävakuutusten maksut nousevat huhtikuun alusta alkaen viidellä prosentilla. Viiden vuoden tarkastelujaksolla yhtiön metsävakuutusmaksut ovat nousseet yli puolella.

LähiTapiola puolestaan lopettaa tänä vuonna pitkien korostusten sarjan. Vuosien 2013–2016 kuluessa vakuutusten hintoja on tarkistettu joka vuosi: hinnat ovat myös nousseet jopa 55 prosentilla.

LähiTapiolan maatila- ja metsävakuutuksista vastaava liiketoimintajohtaja Petri Pitkäsen kertoo, että aiempina vuosina korotukset ovat johtuneet lisääntyneiden myrskyvahinkojen vuoksi.

"Muutamina vuosina myrskyvahinkojen korvausmenot ovat ylittäneet maksutulon moninkertaisesti", hän kertoo.

OP:n vahinkovakuutusten liiketoimintajohtaja Olli Lehtilä mukaan korotusten taustalla vaikuttavat pitkän aikavälin kannattavuushaasteet ja suuret vuosittaiset vaihtelut korvausmenossa.

"Jotta korkeiden korvausmenovuosien jälkeen ei tarvitsisi tehdä liian suuria korotuksia, pyritään hintamuutokset tasaamaan pitkällä aikavälillä tasolle, jossa maksut riittävät korvauksiin ja liiketoiminnan ylläpitokustannuksiin", hän toteaa.

Suomessa metsien vakuuttamisaste on alhainen. Suomessa yksityismetsistä vakuuttamatta on noin puolet. Lehtilän mukaan tilanne on aivan toinen esimerkiksi asuinrakennusten vakuuttamisasteessa.

Metsävakuutusmarkkinoilla LähiTapiola on selkeä markkinajohtaja, ja sillä on noin puolet vakuutuksista. OP:n osuus metsävakuutuksista on noin kolmannes.