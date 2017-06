Ministeri Leppä vaatii Euroopan komissiota ryhtymään nykyistä kovempiin toimiin tuontilihan valvonnassa

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vaatii Euroopan komissiota ryhtymään nykyistä tiukempiin toimiin tuontilihan valvonnassa.

"Uusin kohu osoittaa, että Euroopan komissio on ollut liian löysä brasilialaista tuontilihaa kohtaan. Komission on tällä kertaa selkeästi osoitettava, että kolmansien maiden on korjattava tarkastuksissa havaitut ongelmat, jos ne haluavat tuoda elintarvikkeita Eurooppaan. Mikäli havaittuja puutteita ei välittömästi korjata, brasilialaiselle lihalle on asetettava tuontikielto."

Lepän mukaan Suomessa on tarkistettava laboratoriossa kaikki Brasiliasta tulevat lihaerät. "Tämä on mahdollista, koska toimitettavia eriä on vähän, ja riski sopimattomasta lihasta on ilmeinen."

Suomessa toimenpiteisiin on ryhdytty siten, että hallitusohjelman mukaisesti lihan alkuperä tulee paremmin näkyviin kaupoissa ja ravintoloissa, Leppä kertoo.

"Ravintoloiden osalta ehdotetaan alkuperän esittämistä kirjallisesti lihan ja kalan osalta. Toteutustapa on vapaa."

"Lisäksi valtioneuvoston päätös vastuullisista julkisista hankinnoista velvoittaa valtiota ja kannustaa kuntia ja kaupunkeja hankkimaan suomalaisen säädöspohjan mukaan tuotettuja elintarvikkeita", Leppä toteaa.

MT uutisoi 26.6., että Brasiliasta EU:hun tuoduissa lihaerissä on havaittu laatuongelmia. Sen sijaan Brasiliasta Suomeen tuoduissa lihaerissä laatuongelmia ei ole toistaiseksi havaittu.

Suomeen tuodut brasilialaislihaerät ovat menneet lihaa maahantuovalle Pan Nordic Meat Oy:lle. Yrityksen toimitusjohtaja Gustaf Salmelin ei voi liikesalaisuuden takia kertoa tarkasti, mihin yrityksiin he brasilialaista lihaa vievät. Suurin osa lihasta päätyy kuitenkin ravintoloihin.

"Me emme myy suoraan ravintoloihin, vaan pääasiassa tukkureille, jotka myyvät ravintoloihin. Yleensä voi sanoa, että mitä taitavampi keittiömestari, sen enemmän ulkomaista lihaa heillä menee."

Suomessa on Salmelinin mielestä hyvää rotukarjatuotantoa. "Ostamme myös suomalaista rotukarjanlihaa ja teemme kaikkemme saadaksemme sitä lisää. Suomalainen rotukarjanliha ei vain riitä mitenkään kattamaan kysyntää."

Kyse on Salmelinin mukaan siitä, mikä on kullekin asiakkaalle tärkeää. "Osa kuluttajista haluaa laadukasta ja proteiinipitoista rotukarjan lihaa, ja silloin pitää kääntyä tuonnin puolelle. Pitää kunnioittaa sitä, mitä kuluttaja haluaa.

Salmelin kertoo osan kuluttajista haluavan senkin takia ulkomaista lihaa, että rehuraaka-aineet ovat hänen mukaansa usein niin kaukaa ulkomailta kuljetettua. "Tarvitaan aika paljon rehua, että saadaan kilo suomalaista lihaa."

Pan Nordic Meat Oy testaa ja seuraa lihan laatua jatkuvasti sekä tekee omaa auditointia koko lihaketjun osalta.

"Löydämme kyllä päivittäin ongelmia jostain. Tärkeää on löytää ongelmat ajoissa, jolloin ne eivät ikinä päädy Suomeen asti. Sen takia laatujärjestelmiä on olemassa."

Salmelin sanoo, että yritys aikoo jatkaa lihan tuontia sieltä, missä olosuhteet ovat hyvät, tuotanto kunnossa ja joissa yrityksen sekä sen asiakkaiden vaatimukset täyttyvät. "Oli se sitten Brasilia tai joku muu maa."