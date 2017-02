Ministeri Niinistö: Kaksoiskansalaiset eivät ole turvallisuusuhka

Kaksoiskansalaiset eivät ole turvallisuusuhka Suomelle, mutta joissain tilanteissa sotilasuralla toimiviin kaksoiskansalaisiin voi kohdistua vaikuttamisyrityksiä, arvioi puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.).

Niinistön mukaan on hyvä, että kaksoiskansalaisten sotilasuria koskevaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa.

"Ei tämä mikään maailman polttavin kysymys ole, mutta totta kai tämä on otettava huomioon yhtenä potentiaalisena riskinä. Asia on nyt vihdoin saatava kuntoon. Tästä on jo puhuttu monen hallituskauden aikana."

Niinistön mukaan työryhmä valmistelee parhaillaan ehdotuksia Puolustusvoimia ja maanpuolustuskorkeakoulua koskevan lainsäädännön muuttamiseksi.

Työryhmän on tarkoitus saada lainsäädäntöehdotukset valmiiksi toukokuun puoliväliin mennessä, jonka jälkeen ne lähtevät lausuntokierrokselle. Hallituksen esitys on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn syksyllä.

Niinistö toivoo, että laki voisi tulla voimaan ensi vuodenvaihteessa. Hänen mukaansa lainsäädännön aikataulu on riittävän ripeä.

"Tämä hanke on syytä rauhassa selvittää. Ei tämä ole mikään päälle kaatuva asia, että tämä pitäisi nyt yhtäkkiä rysäyksellä tehdä."

Niinistö muistuttaa, että asiaan liittyy muun muassa perustuslaillisia kysymyksiä yksityishenkilöiden oikeuksista, joten lainsäädäntötyölle on annettava aikansa.

Niinistö oli tiistaina eduskunnan puolustusvaliokunnan kuultavana kaksoiskansalaisuusasioista. Niinistön mukaan keskustelua käytiin hyvässä hengessä.

Kaksoiskansalaisuuskysymykset nousivat kuumaksi keskustelunaiheeksi tammikuun lopussa, kun Yle uutisoi, että Puolustusvoimat on alkanut kohdella Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia eri tavalla kuin aiemmin.

Jos Puolustusvoimiin töihin tulevalle tehtävässä turvallisuusselvityksessä käy ilmi henkilön Suomi-Venäjä-kaksoiskansalaisuus, häntä ei oteta töihin, Yle kertoi.

Niinistön mukaan Puolustusvoimat ei pyri välttämään kaksoiskansalaisten palkkaamista.

"Puolustusvoimat toimii lain mukaan."

Niinistön mukaan Puolustusvoimilla ei myöskään ole ohjeistusta, jonka perusteella kaksoiskansalaisia kohdeltaisiin varusmiespalveluksessa eri tavalla kuin muita kansalaisia.

Puolustusvaliokunnan kokousta johtaneen varapuheenjohtaja Mika Karin (sd.) mukaan valiokunta oli tyytyväinen Niinistön puheenvuoroon. Niinistöä ei Karin mukaan "tukistettu".

"Ei meillä tukistamista puolustusvaliokunnan huoneessa harjoiteta. Käytiin hyvää keskustelua ja vaihdettiin näkemyksiä tästä asiasta."

Karin mukaan kaksoiskansalaisuusasia on tältä erää loppuun käsitelty puolustusvaliokunnan näkökulmasta.