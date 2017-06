Ministeri Orpo Verkkouutisille Halla-ahon valinnasta: “Tämä on vakavan pohdinnan paikka”

Valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo Verkkouutisille, että perussuomalaisten puheenjohtajavalinta aiheuttaa vakavan pohdinnan.

Petteri Orpon mukaan "tämä on vakavan pohdinnan paikka, koska johto on vaihtunut ja perussuomalaiset eivät ole sama puolue kuin ennen".

Perussuomalaisten entisellä puheenjohtajalla Timo Soinilla oli Verkkouutisten haastatteleman Orpon mukaan roolia takuumiehenä, jonka perusteella esimerkiksi hallitusohjelman kirjaus "Suomi on avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa" on näkynyt hallituksen linjauksissa.

Tilanne on nyt kuitenkin Orpon mukaan avoin.

"Nyt tilanne on se, että emme tiedä, onko hallituksessa takuumiestä perussuomalaisten osalta esimerkiksi edellä mainitun kirjauksen osalta. Mielessäni on paljon avoimia kysymyksiä, joita on noussut esiin muun muassa perussuomalaisten puheenjohtajakamppailun aikana ja myös aiemmin", Orpo sanoo Verkkouutisille.

Petteri Orpo sanoo Verkkouutisille odottavansa, minkälainen puolue perussuomalaisista Jyväskylän puoluekokouksessa kokonaisuudessaan "kuoriutuu ulos". Muut valinnat, puheet kokouksessa sekä tehtävät linjaukset kertovat, millainen puolue on muodostumassa.

Hallituspuolueiden kolmen puheenjohtajan trio on koolla maanantaina aamupäivällä Kesärannassa.

