MT:n gallupsuosikki Oras Tynkkynen ei asetu ehdolle

MT:n gallupissa kansan suosikiksi vihreiden puheenjohtajaksi nousi Oras Tynkkynen. Vihreitä kannattavat nimesivät parhaaksi puheenjohtajaehdokkaaksi Emma Karin.

Tynkkynen kommentoi, että vaikka hänen nimensä nousee usein puheenjohtajagallupeissa esiin, oletusarvo on, että hän ei ole lähdössä ehdolle kesäkuussa.

"Tehtävä on antoisa ja kiinnostava, mutta henkilökohtainen elämäntilanteeni ei näillä näkymin mahdollista sen hoitamista."

Puolueen puheenjohtaja Ville Niinistö on nostanut kaudellaan vihreiden kannatusta. Hänen on puolueen sääntöjen vuoksi luovuttava paikastaan, sillä säännöt sallivat vain kuusi vuotta jatkuvan puheenjohtajuuden.

Tynkkysen mukaan Niinistön jatko ei ole mahdollinen.

"Teoriassa sääntöjä olisi toki voinut muuttaa, mutta enää se ei ole mahdollista. Se ei mielestäni olisi ollut myöskään järkevää: on vihreille hyväksi uudistua jatkuvasti."

Karin valintaa puheenjohtajaksi Tynkkynen kommentoi varovaisesti.

"Hän ei ole vielä ilmoittautunut ehdolle. Karilla on hyvä kokemus kunnallispolitiikasta ja hän on esiintyjänä ja neuvottelijana näyttänyt kyntensä. Toisaalta hän on vasta ensimmäisen kauden kansanedustaja, mutta niin on moni muukin puheenjohtajaksi kaavailtu."

Tynkkynen ennakoi puheenjohtajakisan käynnistyvän toden teolla kuntavaalien jälkeen. Niihin vihreiden lähtöasetelmat ovat hänen mukaansa hyvät.

"Toisin kuin lähes kaikilla puolueilla, ehdokasmäärämme kuntavaaleihin kasvoi. Kannatus on ollut kyselyissä vahvaa. Tietysti paljon on vielä tulevien viikkojen kampanjoinnista kiinni."

