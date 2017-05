MT:n kolumnisti kirjoittaa Seppo Tiitisen muistelmat

kustannusosakeyhtiö Otava julkaisee syksyllä 2018 Seppo Tiitisen muistelmat. Teoksen kirjoittaa kokenut politiikan toimittaja Pekka Ervasti yhteistyössä Tiitisen kanssa. Ervasti kirjoittaa politiikan kolumnistina Maaseudun Tulevaisuudessa, jossa hänellä on vakiopalstansa, "Pekan Pyssystä".

Laajasti odotetussa kirjassa Tiitinen kuvaa toimintaansa tasavallan ytimessä, suojelupoliisissa ja eduskunnassa. Tiitinen jäi eläkkeelle eduskunnan pääsihteerin tehtävästä alkuvuonna 2016.

Leppävirralla vuonna 1947 syntynyt Tiitinen nousi suomalaisten tietoisuuteen, kun presidentti Urho Kekkonen värväsi nuoren juristin suojelupoliisin päälliköksi vuonna 1978. Supo oli tiukasti presidentin poliisi, ja näin Kekkosesta ja Tiitisestä tuli läheinen työpari. Kun Mauno Koivisto valittiin Kekkosen seuraajaksi, Tiitisen yhteistyö presidentin kanssa jatkui tiiviinä. Tähän kauteen ajoittuu kuuluisa Tiitisen lista, suojelupoliisin haltuunsa saama lista suomalaisista, joilla oli yhteyksiä entisen Itä-Saksan turvallisuuspalveluun Stasiin.

Suojelupoliisin johtajana Tiitinen eli varjojen maailmassa, ja siirtyessään eduskunnan apulaispääsihteeriksi vuonna 1990 hän nousi tasavallan avoimelle näyttämölle. Eduskunnassa Tiitisestä kasvoi supervirkamies, jonka johdolla suomalaista politiikkaa sopeutettiin EU-aikaan. Pitkä, 25 vuoden mittainen ura kansanvallan pääkallopaikalla päättyi, kun Tiitinen siirtyi eläkkeelle eduskunnan pääsihteerin tehtävästä alkuvuonna 2016.

Pekka Ervasti on työskennellyt politiikan toimittajana ja toimituksellisissa päällikkötehtävissä Helsingin Sanomissa, Ilta-Sanomissa, Nelosen uutisissa, Suomen Kuvalehdessä ja Yleisradiossa. Ervasti on saanut useita journalistipalkintoja ja hänen tunnetuin teoksensa on vuonna 2004 ilmestynyt Irakgate. Pääministerin nousu ja ero.