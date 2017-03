MT testasi: Näin toimii päivällistarvikkeet kotiovelle toimittava ruokakassipalvelu

Ovikello kilahtaa yhdeksän jälkeen maanantai-­iltana. Oven takana odottaa tilaamani Sannan ruokakassi, jolla perhe on tarkoitus ruokkia seuraavan viiden päivän ajan.

Ruokamäärä näyttää kahdessa kassissa pieneltä neljän hengen viideksi illalliseksi. Tilausta puolison kanssa purkaessa tunnelma on hauska: emme olleet vilkuilleet ruokalistaa ennakkoon ja viikon menu tulee yllätyksenä.

Kun valmistan päivällistä huomaan, että ruokaa on reilusti. Neljän hengen illallinen riittää pienillä lisukkeilla neljälle aikuiselle ja vielä kahdelle päiväkoti-ikäiselle lapselle.

Ruokakasseja on mahdollista tilata kahdelle tai neljälle hengelle, myös gluteenittomina. Kaikki ruokakassin tuotteet ovat laktoosittomia.

Perheessämme ei onneksi ole ruoka-allergioita, joten vaihtelevat ja monipuoliset kassit sopivat meille sellaisenaan. Erilaisia reseptejä on hauska kokeilla, ja erityisesti kastikkeiden teko osoittautuu helpoksi, vaikka aikaisempien kokemusten perusteella sitä on vaikea uskoa.

Toinen Sannan ruokakassin perustajista, Markus Haakana kertoo, että yrityksellä on kiikarissa kasvissyöjille sopiva kassi. Kesäksi on luvassa grillikassi.

”Nyt kassissa on aina sekä lihaa, kalaa että siipikarjaa, vaikka kasviksia onkin valtaosa kassissa olevista tuotteista. Kaikki liha on kotimaista, kaloista turska tulee ulkomailta”, Haakana kertoo.

Omassa perheessäni kasviksia syödään reilusti ja lihan määrä tuntuu kerta-annoksessa suurelta. Toisaalta esimerkiksi chili con carneen on itse helppo lisätä linssejä tai vaikkapa sipulia maun mukaan.

Sannan ruokakassi noudattaa WWF:n kalaopasta. Myös luontojärjestön lihaopasta on seurattu tarkkaan.

”On selvää, ettemme sen osalta pääse aivan vihreällä läpi. Toisaalta kaikki käyttämämme naudanliha on luomua. Laajemmin ajatellen tarjoamme punaista lihaa perheelle kassissa kerran viikossa, kun muuten ruoka voisi olla jauhelihaa joka päivä”, Haakana sanoo.

Raaka-aineiden, erityisesti lihojen, laadukkuus testiviikoilla vakuuttaa. Luomunaudan lisäksi tarjolla on pienempien merkkien kanaa ja possua, joiden alkuperät ovat hyvin selvillä. Suuri osa maitotuotteista tulee Valiolta.

Kalavalikoima saisi olla laajempi: neljän testi­viikon aikana syömme turskaa ja lohta mutta emme esimerkiksi silakkaa tai muikkuja. Toisaalta on ymmärrettävää, että niiden säilyvyys saattaa olla ongelma.

Sannan ruokakassi ostaa osan tuotteista suoraan tuottajilta ja loput pieniltä tukkutoimijoilta.

”Lihakonttori toimittaa lihatuotteemme, Kalamesta kalan. Suuri osa vihanneksista tulee Veikko Laineelta.”

Tuottajahintojen polkemista vastustava kuluttaja voi siis käyttää Sannan ruokakassia luottavaisin mielin. ”Meillä ei ole halua eikä varaakaan kilpailla hinnalla tai halpuuttaa tuotteita”, Haakana toteaa.

”Ruoka-aineiden on oltava laadukkaita, koska katsomme tätä kokonaispalvelun kannalta, johon kuuluu suunnittelu ja tuotteiden kuljetus kotiin asti.”

Ruokakassipalvelun voisi kuvitella olevan erinomainen apu vanhuksille, joiden on vaikeaa käydä kaupassa. Se on ruuan verkkokauppoihin verrattuna helppo ja yksinkertainen, koska jokaista tuotetta ei tarvitse klikkailla erikseen. Tilaamisen peruminen on helppoa, jos sen vain muistaa tehdä tarpeeksi ajoissa eli noin viikkoa ennen toimitusta.

Tällä hetkellä palvelu tavoittelee asiakkaikseen erityisesti lapsiperheitä. ”Tyypillisin tilaaja on nainen, jonka perheessä molemmat vanhemmat ovat töissä ja kouluikäisiä lapsia on kaksi tai kolme. Olemme saaneet paljon ilahtunutta ja innostunutta palautetta, mutta joskus asiakkaat kertovat myös että ’lapsi ei syönyt’ tai ’mies ei syönyt’”, Haakana kertoo.

”Ruokakasseja toimitetaan pääkaupunki­seudulla tasaisesti eri asuinalueille: palvelua ei siis mielletä luksustuotteeksi.”

Omassa perheessäni ruokakassipalvelu osoittautuu hauskaksi ja mielenkiintoiseksi kokeiluksi. Moni tilaa sen joka toiseksi viikoksi, mikä voisi olla myös meille hyvä rytmi. Vaikka tilausten määrä Haakanan mukaan tällä hetkellä laskee lomien aikana, voisin itse olla kiinnostunut stressiä helpottavasta joulun tai pääsiäisen erikoisruokakassista.

Sannan ruokakassi

Hinta neljän hengen viidestä illallisesta on 95 euroa. Gluteeniton kassi on neljä euroa kalliimpi, kahden hengen kassi maksaa 50 euroa.

Ruokakasseja toimitetaan pääkaupunkiseudulle, Siuntioon, Hyvinkäälle, Porvooseen, Turun ja Tampereen seuduille, Riihimäelle, Hämeenlinnaan, Lahteen, Seinäjoelle, Vaasaan ja Ouluun.

Yritys on kasvanut voimakkaasti viime vuoden syksystä alkaen. Aikaisemmin kasseja toimitettiin viikossa noin sata, nyt ”nelinumeroinen määrä”.