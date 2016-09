MTK korvaisi ympäristöluvat ilmoituksilla

Maakuntauudistuksen yhteydessä on järkevää korvata ympäristöluvat ilmoituksilla kuntiin, MTK ehdottaa. Valtakunnallista ympäristöhallinnon aluehallintovirastoa (avi) ei tarvittaisi, MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola ehdottaa.

Suurten sikaloiden ja kanaloiden ympäristöluvat voitaisiin käsitellä maakunnissa.

Nykyisin elykeskuksissa käsiteltävät luonnonsuojeluasiat tulisi siirtää MTK:n mukaan maakuntiin.

Hallituksen keväällä tekemän linjauksen mukaan nykyisin elykeskuksissa ja aveissa käsiteltävät ympäristöhallinnon luvat ja luonnonsuojelu kootaan yhteen valtakunnalliseen aviin.

Maakunnat hoitaisivat alueiden käyttöä ja ohjaisivat rakentamista sekä vesi- ja meriasioita.

"Hallitus ei saa hukata tilaisuuttaan purkaa sääntelyä ja tarjota kunnille eväitä elinvoimansa rakentamiseen", Tiirola sanoo.

MTK:n elinkeinojohtajan Marko Mäki-Hakolan mukaan yhden avin hallinnossa maakuntia ei pystytä kehittämään kokonaisuutena, jos luvat ja luonnonsuojelu ovat valtakunnallisessa virastossa.

Uudessa mallissa hakemukset ja ilmoitukset olisivat nykyistä laadukkaampia, mikä vähentää lisäselvitysten tarvetta, Mäki-Hakola perustelee.

"Tarpeen vaatiessa niiden pyytäminen olisi kuitenkin yksinkertaista. Yhden luukun käyttö on mahdollista sähköisissä järjestelmissä."

MTK:n mukaan on välttämätöntä, että nykyinen elykeskusten hoitama luonnonsuojelu käsitellään maakunnissa. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi yksityismaiden rauhoittaminen, suojelualueen perustaminen sekä korvaukset.

Natura hoidettaisiin suoraan ympäristöministeriöstä. Lisäksi isoimmat EU-direktiivirajan ylittävät teollisuuslaitokset tarvitsisivat ympäristöluvan, mikä hoidettaisiin valtakunnallisesta virastosta.

Tiirolan mukaan luonnon monimuotoisuuden edistäminen on pääosin arkista työtä maakunnissa, lähellä luontoa. "Tätä ei voida tehdä valtakunnallisesta virastosta vaan alueilla, paikallisia luonnonolosuhteita ymmärtäen."

Syksyllä eduskunta käsittelee maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta. "Maisematyöluvan osittainen poistuminen metsänkäsittelystä on hieno uudistus. Maisemansuojelussakin on siirryttävä vapaaehtoisiin sopimuksiin, kaavasuojelu on tullut tiensä päähän."

