MTK: Kotimainen munantuotanto on maailman huippua – Suomessa kanojen nokkia ei typistetä virikehäkeissäkään

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK syyttää saksalaista kauppajätti Lidliä kaksilla korteilla pelaamisesta. Yhtiö tiedotti eilen luopuvansa suomalaisista virikehäkkimunista vastuullisuuteen vedoten samaan aikaan kun se kauppaa myymälöissään suomalaisen vastuullisen tuotantotavan vastaisesti antibiootein kasvatettuja liha- ja maitovalmisteita, ilman saparoa kasvatettua sikaa ja nokka-typistettyä siipikarjaa.

"Lidl on myös markkinoinut tuontiraaka-aineista valmistettua ruokaa omintakeisilla Suomen lipuillaan", järjestö muistuttaa.

"Suomalainen kananmunantuotanto on maailman huippua. Meillä on lukemattomia vahvuuksia", MTK:n eläinlääkäri Leena Suojala sanoo.

"Kanojemme nokkia ei typistetä, kananmunissa ei ole salmonellaa ja antibioottien käyttö on hyvin vähäistä. Niitä käytetään vain sairauksien hoitoon, ei ennaltaehkäisevästi. Kuluttaja voi turvallisesti syödä kaikkia kotimaisia kananmunia ja nuolla taikinakulhonsa toisin kuin monessa muussa maassa."

MTK haluaa, että kuluttajilla on valittavanaan erilaisilla tuotantotavoilla tuotettuja kananmunia. Virikehäkkimunien osuus Suomessa tuotetuista kananmunista on yli 60 prosenttia, lattiakanaloiden osuus on noin 30 prosenttia ja luomun noin 5 prosenttia.

Kaikkien tuotantotapojen menekki on ollut MTK:n mukaan viime vuosina hyvää ja niiden osuus kokonaismäärästä ei ole vaihdellut paljoakaan. Luomun osuus on kasvanut hitaasti. Kaikille tuotantomuodoille on tilaa, koska kulutus on viiden viime vuoden aikana kasvanut 20 prosenttia ja salmonellattomien muniemme viennille on tilausta.

"Meillä kaupan ei tarvitse päättää millaisia tuotteita kuluttaja syö. Se rooli ja valinta kuuluu kuluttajille. Virikehäkkimunilla on tärkeä osa kuluttajien kananmunien hankinnassa", MTK:n kotieläinasiamies Jukka Rantala jyrähtää.

Lue lisää:

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vastaa Juha Marttilalle virikehäkkimunista: MTK katsokoon itse peiliin

Lidl seuraa kansainvälistä trendiä – kaupat jättävät häkkimunat Britanniassa ja Yhdysvalloissa

Kesko ja S-ryhmä pitäytyvät virikehäkkimunissa: "Asiakas saa päättää"

Marttila Lidlin munalinjauksesta: "Hoitaisivat ensin oman pesänsä kuntoon"

Lidl luopuu virikehäkkimunista, keskittyy luomuun ja vapaisiin kanoihin