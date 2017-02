MTK koulumaitotuesta: Kotimainen maito on ensi sijalla, ei tuotantotapa

"Vaarana on, että korkea tuki luomutuotteille kuluttaa hyvin rajallista budjettia kohtuuttoman paljon, mikä voi heikentää ohjelman kattavuutta ja vaikuttavuutta", sanoo MTK:n maitoasiamies Leena Ala-Orvola.

Ala-Orvolan mukaan koulumaitojärjestelmä on toiminut onnistuneesti. Tuen piiriin on voitu sisällyttää kaikki lapset päivähoitoikäisistä toisen asteen oppilaitoksiin. "Laaja kattavuus toteuttaa ohjelman tavoitetta, joka on maidon kulutuksen lisääminen."

MTK:n mielestä tuotteiden valinnassa tulisi ensisijaisesti korostaa kotimaisuutta ja paikallisuutta ja vasta sitten mahdollisuuksien mukaan tuotantotapaa.

Ala-Orvola korostaa, että kaikki suomalainen maito on vastuullisesti tuotettua. "Tämän viestin tulisi selkeästi välittyä ohjelman kautta."

Jatkossa tuettavien tuotteiden joukkoa on suunniteltu rajattavaksi siten, että tuen piirissä olisivat vain nestemaidot. Nykyisin tukea on voinut saada myös jogurtille ja juustoille.