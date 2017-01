MTK:n Juha Marttila: "Halpuuttaminen tarkoittaa halua laskea Suomen palkkoja"

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila otti maaseutupaneelissa kantaa S-ryhmän markkina-asemaan. Se on hänen mielestään liian vahva.

"Etujärjestön miehenä mulle on ihan sama, vaikka S-ryhmä myy ulos halvalla. Minua kiinnostaa se, että miten homma pelaa kun kauppa ostaa tuotteita valmistajilta. Hinnan on taattava kannattava toiminta", Marttila korostaa.

Hän kertoi, että elintarviketeollisuudesta kerrotaan kauppaketjujen moittivan toimijoita siitä, että he ovat tehottomia.

"Loppujen lopuksi liian vähän on keskustelua siitä, mitä tämä halpuuttaminen tarkoittaa ja mistä ruuan hinta muodostuu eli suomalaisesta työstä. Kun halpuutuksesta puhutaan, tarkoitetaan sitä, että haluamme laskea Suomessa palkkoja ja työn hintaa", Marttila kuvailee.

"Veroja ja työtähän ruuan hinta on. Suomessa ei ole lihanleikkaajia, joiden palkka on viisi euroa tunti. Saksassa on tarjolla puolalaisia lihanleikkaajia, joilla tämä tuntipalkka on."