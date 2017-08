MTK:n lakimies: Kauppa vaatii tuottajilta lainvastaisia salassapitoehtoja

MTK:n lakimies Marica Twerinin mukaan kauppa vaatii elintarvikeyrityksiltä salassapitoehtoja, jotka eivät ole laillisia.

"On esitetty vaatimuksia, että toimitussopimuksesta ei saisi keskustella edes lakimiehen kanssa. Sellainen ehto ei ole laillinen. Aina saa puhua lakimiehen kanssa", Twerin painottaa.

MT:n maanantaina julkistaman kyselyn mukaan elintarvikealan yritykset eivät uskalla kyseenalaistaa kaupan toimintaa, koska pelkäävät sopimusten menetystä.

Twerinin mukaan salassapitoehdot ja pelko oikeudenkäyntikuluista pitävät tuottajat hiljaa. Joskus tuottajaa vaaditaan allekirjoittamaan salassapitosopimus, jo ennen kuin tämä näkee varsinaista toimitussopimusta.

Kauppa on jopa vaatinut ikuista vaitiolovelvollisuutta sopimuksista.

"Se ei ole laillista. Riittävän ajan kuluttua sopimuksen päättymisestä saa kertoa sen sisällöstä."

S- ja K-ryhmien edustajat vakuuttivat viimeksi tiistaina, etteivät ne harjoita epäreiluja kauppatapoja, kuten sopimusten yksipuolista muuttamista.

"Valitettavasti ilmiö ei ole historiaa. On havaintoja tältäkin vuodelta, että hintoja on muutettu takautuvasti tai tuotteita on palautettu", kasvihuonetuottajia edustavan kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen kertoo.

Jalkasen mukaan tuottajat eivät uskalla kertoa kokemistaan väärinkäytöksistä, koska isojen ostajien kanssa ei voi asettautua napit vastakkain.

"Viljelijät ovat oppineet, että on parempi olla hiljaa."

Twerinin mukaan tuottajien turvaksi tarvitaan erillislaki, jossa määritellään, mitkä toimintatavat ovat toimittajien ja kaupan välillä kiellettyjä.

Hänen mielestään kaupan omien merkkien valmistuttaminen pitäisi myös erottaa selkeästi tuotteiden ostotoiminnasta.

"Nykyisin kauppa saa valmistuttajana teollisuudelta sellaista tietoa, jonka jakaminen toiselle valmistajalle olisi kiellettyä tiedonvaihtoa."

Myös Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitossa on kokemuksia epäreiluista kauppatavoista. "On ollut tapauksia, jossa on vaadittu ostamaan myymättä jääneet tuotteet takaisin. On väitetty että tuotteissa on jotain vikaa, vaikkei oikeasti olekaan", liiton varapuheenjohtaja Toni Rahkonen kertoo esimerkkejä.

Rahkosen mukaan kaupan toiminta on viime aikoina kuitenkin ollut paranemaan päin. Viljelijän neuvotteluasema on silti heikko. "S- ja K-ryhmien kanssa ei pääse neuvottelemaan hinnasta."

Kalankasvattajat asioivat pääsiassa tukkureiden kanssa. Lohen hyvä markkinatilanne on osaltaan vaikuttanut suhteisiin kaupan kanssa.

"Ongelmia ei ole kantautunut minun korviini. Ne jotka ovat päässeet suoraan kauppaan, ovat saaneet hyvät sopimukset", Mari Virtanen Suomen Kalankasvattajaliitosta sanoo.

Lue lisää aiheesta:

MT:n selvitys: Kauppa sanelee muille ruokaketjun pelisäännöt

Kaupparyhmät vastaavat arvosteluun epäreiluista kauppatavoista: "Emme koskaan määrää tuotteiden ostohintoja"

Kilpailuvirasto: Kaupan toimintatavat ovat "harmaalla alueella"