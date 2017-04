MTK:n maitovaltuuskunta huolehtii lomituksesta: "Järjestelmän romuttaminen estettävä"

MTK:n maitovaltuuskunta on huolissaan lomituspalvelujen uudistamisesta, kun ne siirtyvät maakuntien vastuulle. Lomituspalvelut ovat sen mukaan tuottajien subjektiivinen oikeus.

"Mahdollisuus irrottautua sitovasta ja vastuullisesta eläinten hoitotyöstä tukee tuottajien jaksamista. Sekä tuottajan että lomittajalle sälytettävän vastuun kannalta tuottajien on voitava itse päättää, voivatko he pitää vuosilomaa yhtä aikaa. Panostus tuottajien jaksamiseen on tae eläinten hyvälle hoidolle", valtuuskunta muistuttaa.

"Maitosektori odottaa äärimmäisen huolestuneena tulevia päätöksiä. Lomaoikeiden on jatkossakin oltava henkilökohtainen", kannanotossa todetaan.

Lomitukseen tarvitaan edelleen valtakunnallista ohjausta.

"On varmistettava hyvien käytänteiden leviäminen ja palvelujen saamisen tasavertaisuus. Melan rooli tulisi olla vahva ja sen asiantuntemus pitää säilyttää", muistuttaa maitovaliokunnan puheenjohtaja Eero Isomaa.

"Lomituspalvelujen rahoituksesta on huolehdittava, vaikka rahoitus muuttuisi erillismomentista maakuntien yleiskatteiseen rahoitukseen."

Lomituspalvelujärjestelmän uudistusta valmisteleva työryhmä on päättänyt työnsä maaliskuun lopussa. Esitys on määrä julkistaa lähipäivinä.