MTK:n osto-ohjeistus: Vain ulkomaisia viinejä pääkonttorille

MTK:ssa on luotu kesällä lista järjestön Maalaistentalossa Helsingissä järjestettäviin tilaisuuksiin hankittavista viineistä.

Listalla on kolme punaviiniä, kolme valkoviiniä ja kaksi kuohuviiniä. Punaviinit ovat kotoisin Espanjasta, Italiasta ja Chilestä, valkoviinit Espanjasta, Ranskasta ja Chilestä ja kuohuviinit Espanjasta.

Kaikki listan pullot maksavat alle 10 euroa.

Miksi joukossa ei ole kotimaisia tilaviinejä ja miksi siellä on Euroopan ulkopuolinen viini, MTK:n talousjohtaja Heikki Laurinen?

”Tarjoamme Simonkadulla äärimmäisen harvoin viinejä, muutamia kertoja vuodessa ja kerran vuodessa isommassa tilaisuudessa Tuomaanpäivillä”, Laurinen sanoo.

”Keskeisempi paikka on Kettula, jossa käy enemmän vieraita. Siellä käytämme myös kotimaisia tuotteita ja tarjolla on eurooppalaista puna- ja valkoviiniä, joista toinen on luomuviini.”

Laurinen korostaa, ettei viinejä juurikaan varastoida, joten esimerkiksi tilaviinien säilytys olisi haasteellista. Chileläinen viini ei hänen mukaansa ole enää valittavien listalla, joten kaikki ovat nyt eurooppalaisia. Kettula on MTK:n metsätila Salossa Suomusjärvellä.

MTK:lla on sisäiset hankintaohjeet vuodelta 2012, mutta niissä ei mainita viinejä.

Ohjeissa edellytetään, että ”keskusliiton kokoustiloissa ja Kettulan tilaisuuksissa tarjotaan pääosin suomalaisia, Hyvää Suomesta- tai Kotimaiset kasvikset -merkeillä varustettuja ja pientuottajien tuotteita”.

Lisäksi kaikissa MTK:n paperi- ja puutuotteissa on hankintakriteerinä PEFC-sertifiointi.

Lue lisää:

Ulkomaisten viinien suosittaminen hämmästyttää tuottajia: "MTK on liian kaupungistunut järjestö"