MTK:n satavuotisjuhla alkoi: Suomen maaseudulle on alkanut uusi aika

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK viettää tänään lauantaina satavuotisjuhliaan Pasilan messukeskuksessa näyttävin menoin.

Juhlan avasi puheenjohtaja Juha Marttila, joka toi puheessaan kiitoksen järjestön eteen töitä tehneille.

"Tämä juhla on oikea paikka kiittää jokaista Suomen ja Suomen maaseudun puolustajaa ja rakentajaa. Kiitos MTK:n järjestöveteraaneille!", Marttila lausui.

Puheen teemana olivat yhteydet satavuotiaiden Suomen ja MTK:n taipaleissa. Torpparivapautuksesta evakoiden asutukseen ja edelleen metsäteollisuuden nousuun Marttila kuvaili maa- ja metsätaloustuottajien sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

"Tasa-arvoinen yhteiskunta on suuri asia maaseudulle. Köyhänkin talon vesa on voinut edetä yhteiskunnan huipulle omalla osaamisellaan ja tarmollaan. Tässä on sellainen perusarvo, josta Suomen ei tule milloinkaan luopua", hän totesi.

Marttila päätti puheensa sanoilla MTK:n ja Suomen tulevaisuudesta. Juhlaviikonlopun teemaa jatkaen hän totesi, että järjestö on uuden aikakauden kynnyksellä.

"Suomalainen maatalousyrittäjä ja metsänomistaja elävät tänä päivänä uusien kylvöjen aikaa. Biotalouden kasvun siemen on kylvetty. Se itää, se osittain jo orastaakin."

Peter Nymanin ja Maija Lehmusvirran juontama juhla jatkuu tasavallan presidentin tervehdyksellä ja eduskunnan puhemies Maria Lohelan puheella.

Messukeskuksessa nähdään myös MTK:n satavuotisjuhlanäytelmän Maan ja metsän laulu ensiesitys. Luvassa on elämysmatka tuottajien vaiheisiin ja viljelijäperheiden kohtaloihin itsenäisessä Suomessa.

Päätöspuheen lausuu MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Tommi Lunttila ennen yhteen ääneen kajahtavaa Maamme-laulua, juhlalounasta ja kiitospuheita.

Satavuotisjuhlaa voi seurata suorana lähetyksenä verkossa klikkaamalla tästä.