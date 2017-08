MTV:n lähde: Puukotuksista epäilty oli saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen

MTV:n uutisten tietojen mukaan Turun puukotuksista epäilty 18-vuotias marokkolainen mies on saanut aiemmin Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen. MTV:n mukaan poliisilähde vahvistaa asian.

MTV:n tietojen mukaan mies olisi tullut Suomeen turvapaikanhakijana viime vuonna.

Turun keskustan joukkopuukotuksessa kuoli eilen kaksi ihmistä ja haavoittui kahdeksan.

Keskusrikospoliisi, suojelupoliisi sekä pääministeri pitävät kukin iltapäivällä tiedotustilaisuudet Turun iskusta.

KRP:n tiedotustilaisuus alkaa kello 14 Turussa, supon tiedotustilaisuus kello 15 Helsingissä ja pääministeri Juha Sipilän (kesk.) tiedotustilaisuus kello 16 Helsingissä.

Poliisi tutki tekoja aiemmin muun muassa murhina, mutta epäilty rikosnimike tarkentui yön aikana saadun lisätiedon myötä.

Rikosylikomisario Markus Laine Keskusrikospoliisista kertoi aamulla Ylen haastattelussa, että poliisi on aloittanut puukotuksen yhteydessä kiinni otettujen kuulustelut. Laineen mukaan kuulusteluja on tehty niiden osalta, jotka eivät ole sairaalahoidossa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä kerrottiin aiemmin, että epäilty puukottaja on tehohoidossa.

Poliisin mukaan asian takia on otettu kiinni useita ihmisiä. Kuulusteluissa selvitetään, onko kiinni otetuilla jotain osuutta tekoihin.

Turussa puukotetuista ihmisistä neljä voidaan tänään kotiuttaa, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Yksi sairaalaan tuoduista on päässyt jo aiemmin kotiin. Sairaalan mukaan kolme potilasta on edelleen vammojensa vuoksi tehohoidossa ja yksi osastohoidossa.

Turun yliopistolliseen sairaalaan tuli kaikkiaan kymmenen potilasta, sairaanhoitopiiri kertoo. Heistä yksi kuoli. Yksi haavoittunut on alle 18-vuotias, muut ovat aikuisia.

Poliisi ei ole muutoin antanut tarkempaa tietoa uhreista, mutta Jehovan todistajat kertoo verkkosivuillaan, että heidän naisjäsenensä kuoli hyökkäyksessä.

Poliisi on luvannut kertoa asiasta lisää tiedotustilaisuudessa, joka järjestetään iltapäivällä kello 14.

Suojelupoliisi puolestaan järjestää iltapäivällä tiedotustilaisuuden terrorismiuhkasta Turun tapahtumiin liittyen. Supo kertoi asiasta Twitterissä. Aika ja paikka täsmentyvät.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoi myös jatkavansa kohotettua valmiustilaa muun muassa Helsinki-Vantaalla.

MTV: Lähde MTV:lle: Turun epäilty puukottaja on saanut Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen