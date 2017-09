Ydinaseasiantuntija, professori Stefan Forssin mukaan Pohjois-Korean tekemä ydinkoe on vakava asia.

"Muu maailma joutuu pikkuhiljaa myöntämään, että Pohjois-Korea on ydinasevaltio, eikä sitä saa siitä pakittamaan millään", Forss sanoo STT:lle.

Pohjois-Korea ilmoittaa tehneensä uuden ydinkokeen, ja Japani on ilmoittanut omana arvionaan, että näin todella on tapahtunut. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen USGS:n mukaan Pohjois-Koreassa havaitun järistyksen voimakkuus oli 6,3. Forssin mukaan se on "jo aika iso".

"Se kyllä muuttaa tätä ratkaisevasti, kyllä he (Pohjois-Korea) ovat edistyneet tässä jo paljon. Ei siitä oikein muutoin pysty selittämään."

Pohjois-Korean mukaan kyse oli vetypommista. Forss sanoo, että tässä vaiheessa on mahdoton ottaa kantaa, onko asia todella näin.

"Olen vielä aika skeptinen. On olemassa temppuja, joilla räjähdystehoa saadaan nostetuksi."

Jos kyse olisi vetypommista, sen räjähdysteho ja näin ollen tuhovoima olisi monta kertaluokkaa suurempi kuin fissiopommeissa eli uraani- ja plutoniumpommeissa. Viime mainitun kaltaisia räjäytettiin toisen maailman sodan lopulla Japanin Hiroshimassa ja Nagasakissa. Myös Pohjois-Korean aiempien pommien oletetaan olleen tällaisia.

"Vastauksia varmaan saadaan, kun ilmanäytteitä aletaan ottaa. Tässä täytyy nyt vain odottaa", Forss sanoo.

Pohjois-Korea väittää myös, että se pystyy asentamaan ydinräjähteen ohjuksen kärkeen. Forss ei ota tähän kantaa, mutta sanoo suuntauksen olevan vakaa.

Ennen pitkää heillä varmasti on tällainen kyky. Tekniset kehitykset kestävät aikansa ja tulevat sitten kun tulevat.

Pohjois-Korean uusinkaan ydinkoe tuskin johtaa Yhdysvaltain hyökkäykseen, arvioi vanhempi tutkija Jyrki Kallio Ulkopoliittisesta instituutista. Kallion mukaan sotatoimiin liittyy hyvin suuria riskejä.

"Hyökkäyksen vaikutukset voivat olla hyvin arvaamattomia ja tuhoisia. Pidän sitä aika epätodennäköisenä", Kallio sanoo STT:lle.

Kansainvälisen yhteisön toimintamahdollisuudet YK:n kautta ovat Kallion mukaan varsin rajalliset. Pohjois-Korea on selvästi osoittanut olevansa piittaamaton kansainvälisistä pakotteista. Pakotteiden koventamiseen ei ole paljoakaan mahdollisuuksia, ja uusia pakotteita on vaikea enää keksiä.

Kallion mukaan voi olla, että muut valtiot joutuvat nyt hiljaisesti hyväksymään sen, että Pohjois-Koreasta on tullut ydinasevalta.

"Julkisesti sitä ei voida hyväksyä, mutta voidaan hiljaa hyväksyä tapahtunut tosiasia. Uskon, että silloin ehkä on mahdollista päästä neuvotteluissa Pohjois-Korean kanssa tuloksiin, joilla jännitystä aidosti lievennetään", Kallio arvioi.

Tähän astihan tavoitteena on ollut saada Pohjois-Korea luopumaan ydinohjelmastaan, eikä se ole onnistunut, hän jatkaa.

Kallion mukaan Pohjois-Korean uusin ydinkoe ei ollut millään tavalla yllätys, vaan ydinohjelman jatkuminen on ollut tiedossa. Hänen mukaansa kokeet varmasti myös jatkuvat.

Pohjois-Korea haluaa sellaisen ohjuspelotteen, jolla on todellista merkitystä, sanoo Kallio.

Koe ja sen ajankohta sisältävät Kallion mukaan viestin ainakin kolmeen suuntaan. Ensinnäkin Pohjois-Korea ilmaisee kaikille muille valtioille, ettei sillä ole mitään aikomusta luopua ydinase- ja ohjusohjelmastaan. Toiseksi se osoittaa sotavoimaansa Yhdysvalloille, joka on juuri vähän aikaa sitten harjoitellut sotatoimia Etelä-Korean kanssa.

Kolmas viesti on Kiinalle, jossa juuri tänä viikonloppuna on meneillään Brics-maiden (Brasilian, Venäjän, Intian, Kiinan ja Etelä-Afrikan) kokous. Pohjois-Korea halusi näpäyttää Kiinaa ja osoittaa, että Kiinan kehotuksilla pidättyväisyyteen ei ole mitään merkitystä Pohjois-Korean kannalta.

Pohjois-Korea itse kertoi tänään testanneensa vetypommia, joka voidaan ladata ohjuksen kärkeen. Jyrki Kallion mukaan on mahdollista, että väite on bluffia – mutta voi se olla tottakin.

Nyt on vielä liian varhaista sanoa tästä mitään varmaa, Kallio sanoo.