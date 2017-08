Näin kuntien hankinnoissa voidaan suosia kotimaista ruokaa

Keväällä valituilla uusilla kuntapäättäjillä on nyt hyvä hetki tarkistaa, ettei elintarvikkeiden hankintakriteerinä käytettäisi yksistään halvinta hintaa. Näin muistuttavat Motiva Oy:n asiantuntija Elina Ovaskainen ja erityisasiantuntija Tiina Kauppinen sekä johtava asiantuntija Satu Raussi Luonnonvarakeskuksen Eläinten hyvinvointikeskuksesta MT:n yliökirjoituksessaan.

"Hankintalaki sitoo julkisia toimijoita, eikä kotimaisuutta voi pitää julkisissa hankinnoissa kilpailutuskriteerinä. Kotimaisia elintarvikkeita voi kuitenkin suosia erityisesti eläinten terveys- ja hyvinvointi­kysymyksiin keskittymällä."

Periaatepäätöksen tueksi ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi Motiva on koonnut oppaan, jonka avulla julkinen hankkija voi asettaa elintarvikkeille vastuullisuuskriteereitä.

"Suomessa on elintarvike­turvallisuuden ja eläinten hyvinvoinnin osa-alueista erityisesti eläinterveyden näkökulmasta erittäin kattavia järjestelmiä. Tällainen on esimerkiksi sikatilojen terveysluokitusrekisteri Sikava, jossa on mukana noin 97 prosenttia Suomen sikatiloista", kirjoittajat kertovat.

"Sikavaan kuuluvilla tiloilla seurataan muun muassa hännänpurentaa, joka on yksi sikojen hyvinvoinnin indikaattori. Suomessa sikojen häntien kuntoa voidaan käyttää eläinten hyvinvoinnin mittarina, sillä meillä sikojen häntiä ei typistetä. Suomea, Ruotsia ja Norjaa lukuun ottamatta muualla Euroopassa on edelleen yleistä, että saparot typistetään rutiininomaisesti, vaikka se on direktiivissä kielletty."

Broilerinlihan hankinnassa ostaja voi vaatia, että broilerien jalkapohjien kuntoa vähintäänkin seurataan järjestelmällisesti.

Mikrobilääkkeiden kohdalla julkisista hankinnoista päättävän kannattaa edellyttää, että lääkkeitä käytetään vain sairaiden eläinten hoitoon eläinlääkärin määräyksestä ja valvonnassa.

"Keinoja kotimaisen tuotannon suosimiseen löytyy ja samalla voidaan edistää tuotantoeläinten hyvinvointia", asiantuntijat painottavat.

"Tämä olisi niin eläinten, suomalaisten maataloustuottajien kuin kansalaistenkin etu."