Näin tienaavat pörssiyhtiöiden toimitusjohtajat: Ansiot palkkioineen keskimäärin 736 000 euroa

Suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajilleen maksamien palkkioiden kokonaissumma vaihtelee merkittävästi yhtiöiden välillä.

Keskuskauppakamarin selvityksestä ilmenee, että kiinteän palkan merkitys on vähentymässä ja varsinkin isoissa yhtiöissä tulossidonnaiset palkkiot muodostavat jo suuremman osuuden kokonaispalkkioista.

Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien vuotuinen kiinteä palkka oli vuonna 2016 keskimäärin 408 000 euroa. Yhtiökohtaiset erot olivat suuria palkkatason vaihdellessa 78 000 eurosta 1,14 miljoonaan euroon.

Suurissa pörssiyhtiöissä bonukset olivat keskimäärin 339 000 euroa eli kuusi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Keskisuurissa muutaman yhtiön maksama runsas tulospalkkio nostaa keskiarvoa edellisvuodesta 17 prosentilla 132 000 euroon. Pienissä pörssiyhtiöissä selvästi alle puolelle toimitusjohtajista maksetaan bonusta.

"Yhtiön kokoluokka vaikuttaa merkittävästi palkitsemisen rakenteeseen ja tasoon. Lisäkannustimien merkitys korostuu erityisesti suurissa yhtiöissä, kun taas pienissä palkitseminen keskittyy kiinteään palkkaan. Toisaalta lisäkannustimille ei pienissä yhtiöissä ole aina tarvettakaan, jos yhtiön toimitusjohtaja omistaa johtamansa yhtiön osakkeita riittävässä määrin, sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turunen.

Keskuskauppakamari selvitti lisäksi, miten suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituspaikat kasautuvat. Selvityksen mukaan pörssiyhtiöiden 768 hallituspaikkaa jakaantuu 660 eri henkilölle – 172 naiselle ja 488 miehelle. Keskimäärin samalla henkilöllä on siis 1,2 hallituspaikkaa suomalaisissa pörssiyhtiöissä.

Kansainvälisesti vertaillen luku on erittäin pieni. Luku on kuitenkin noussut viime vuodesta, jolloin hallituspaikkoja oli jäsenellä keskimäärin 1,1. Esimerkiksi Yhdysvaltain S&P 500 -yhtiöissä hallituksen jäsenillä on keskimäärin 2,1 hallituspaikkaa.

Tänä vuonna naisten osuus hallitusjäsenistä nousi jälleen. Nyt naisilla on 27 prosenttia kaikkien pörssiyhtiöiden hallituspaikoista ja 33 prosenttia suurissa.