"Näyttää siltä, että tarvitaan toimenpiteitä", uusi maatalousministeri lupaa ruokaketjuun reilumpia pelisääntöjä

"Oleellista on markkinoiden toimivuus ja elintarviketalouden saaminen kasvuun. Kannattavuus voi parantua vain markkinoiden kautta", uusi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo MT:n haastattelussa.

Leppä haluaa ruokaketjuun tuottajan kannalta reilummat pelisäännöt. "Viljelijän osuus ketjun arvonlisästä on pienentynyt. Monenlaista yritystä vapaaehtoisista keinoista osapuolten kesken on ollut, mutta näyttää siltä, että tarvitaan toimenpiteitä."

Keinoja voisivat olla esimerkiksi tuottajajärjestöjen esittämä kaupan toimintaa valvova viranomainen tai kilpailulakiin tehtävät muutokset. Leppä haluaa kuitenkin odottaa selvitysmies Ilkka Salmen raportin valmistumista.

Toinen keino luoda kasvua elintarviketalouteen on ruokaviennin lisääminen. Siinä Leppä painottaa erityisesti koulutusta ja vientiosaamisen vahvistamista.

"Tekesin ja Finpron yhdistäminen on tässä suhteessa erittäin hyvä asia. Meidän pitää myös koko ajan muistaa sanoa, että suomalaiset tuotteet ovat maailman parhaita turvallisuudessa ja jäljitettävyydessä."

EU:n maatalouspolitiikan uudistuksessa Leppä haluaa palauttaa ruuan tuotannon takaisin keskiöön.

"Monet nykyisistä ympäristöohjelmista ovat näennäisiä. Se, että pellolta saadaan hyvä sato, on myös ympäristön kannalta hyvä. Pitää löytää keinoja, joissa yhdistyvät ekologia ja ekonomia."

Hiilen sidontaan tähtäävät toimet tulevat todennäköisesti osaksi maatalouspolitiikkaa. "Esimerkiksi nurmeen perustuva tuotanto on pitkälti sitä."

EU-vaikuttaminen on tullut Lepälle tutuksi jo eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajana, vaikka ministerineuvoston työhön hän ei ole osallistunut.

Leppä myöntää, että kielitaito ei ole hänen suurin vahvuutensa. "En ole kielivirtuoosi, mutta pärjään kyllä."

Pertunmaalainen Leppä on viidennen kauden kansanedustaja ja maanviljelijä. Hänellä on 70-lehmän maitotila. Koulutukseltaan hän on maanviljelysteknikko.

Metsien kasvun turvaamisessa on Lepän mielestä tärkeintä pitää huolta siitä, että metsät hoidetaan ajallaan. Kemerajärjestelmän tulevaisuutta hän kehottaa pohtimaan ennakkoluulottomasti.

"Pitää pohtia, kannattaisiko lähteä ihan uudelta pohjalta. Ruotsin malli on tässä yksi vaihtoehto." Ruotsissa metsien hoitoa tuetaan verohelpotuksin mutta ei suorilla tuilla.

Suomen kannalta kohtalokkaita ovat EU-tason päätökset biopolttoaineiden kestävyyskriteereistä ja hiilinieluista. Niistä päävastuun kantaa ympäristö- ja energiaministerinä jatkava Kimmo Tiilikainen. Energia-asiat tulivat hänelle elinkeinoministeri Mika Lintilän salkusta.

"Uskon, että EU-neuvotteluissa saadaan tulos, joka mahdollistaa Suomen metsätalouden ja biotalouden kasvuhankkeet", Tiilikainen kommentoi. Salkkujakoon hän on tyytyväinen.

"Jarilla on nyt mahdollisuus keskittyä maatalouden kannattavuuden parantamiseen ja ruokaketjun toimintaan."

Keskusta päätti ministerivalinnoistaan pääministeri Juha Sipilän mukaan yksimielisesti. Omistajaohjausasiat siirtyvät Sipilän omasta salkusta Lintilän vastuulle.

Perussuomalaiset valitsivat kulttuuri- ja Eurooppa-ministeriksi eduskuntaryhmän puheenjohtajan Sampo Terhon. Kokoomus taas valitsi oikeusministeriksi puolueen varapuheenjohtajan Antti Häkkäsen.

Hallitus päätti kolmesta lisäministeristä puoliväliriihessään tiistaina. Tasavallan presidentin on määrä nimittää uudet ministerit tehtäviinsä ensi perjantaina.