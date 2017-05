Niinistön kilpakumppanien mukaan asetelma selkeytyi

Presidentti Sauli Niinistö kertoo mittauttavansa kannatuksensa valitsijayhdistyksen kautta. Niinistö kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa. Presidenttiehdokkuuteen tarvitaan 20 000 kannattajakorttia.

Niinistön mukaan presidentin sisäpoliittisia valtaoikeuksia on johdonmukaisesti supistettu. Hänen mukaansa tästä on seurannut se, että presidentti on siirtynyt kauemmaksi puoluepolitiikasta.

Niinistö arvioi myös ulkopoliittisen ympäristön muuttumista hänen ensimmäisen presidenttikautensa aikana. Hänen mukaansa ulkopoliittisen ympäristön arvattavuus on heikompi kuin viisi vuotta sitten.

Presidentiltä kysyttiin myös hänen terveydentilastaan. Niinistö sanoi, että hänen lääkärinsä mukaan terveydentilaa kuvataan siten, onko siitä haittaa viranhoidolle.

"Ei ole ollut kovin paljon kerrottavaa, jos lähtökohta on, että mies on terve."

Presidentinvaalit käydään tammikuussa. Niinistö kertoi tiedotustilaisuudessa, että hän on puhunut asiasta myös kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon kanssa.

"Kokoomuksella on täysi valtuus nimetä kenet tahansa viralliseksi presidenttiehdokkaakseen. Pidän kiinni siitä, että jos valitsijayhdistystä ei saada kasaan, mitäpä minä niissä vaaleissa tekemään", Niinistö sanoi.

Orpo sanoi Twitterissä, että Suomi tarvitsee ja Niinistö ansaitsee toisen kauden. Hänen mukaansa kokoomus on täysillä mukana.

Orpon mukaan kokoomus nimeää presidentti Sauli Niinistön presidenttiehdokkaakseen.

"Niinistön ilmoitus ehdokkuudestaan selkeyttää presidentinvaaliasetelmaa"

Presidentti Sauli Niinistön epäsuora ilmoitus ehdokkaaksi lähdöstään selkeyttää kilpailuasetelmaa. Näin tuumii Niinistön kilpakumppani, keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen.

"Tulkitsen ilmoituksen selkeästi niin, että hän lähtee ehdokkaaksi", Vanhanen sanoi STT:lle.

"Nyt kun vielä SDP saisi oman ehdokkaansa, niin hyvä."

Vanhanen ei pidä mahdollisena sitä, että vaadittava määrä nimiä jäisi keräämättä. Presidentti nauttii niin suurta kansan suosiota.

Vanhanen ei ollut pitänyt todennäköisenä, että Niinistö haluaisi mittauttaa kannatuksensa valitsijayhdistyksen kautta, koska hän on ollut kaksi kertaa aiemminkin kokoomuksen presidenttiehdokkaana.

"Mikä nyt sitten on muuttunut, se varmaan kokoomuksen sisällä tiedetään. Hän oli 2006 ja 2012 selkeästi kokoomuksen ehdokkaana, että jotakin tässä on viime vuosina tapahtunut", Vanhanen sanoi.

Heinäluoma päättää tällä viikolla

SDP:n mahdollinen presidenttiehdokas Eero Heinäluoma lupasi maanantaina Twitterissä kertoa ratkaisustaan viikon sisällä. Myös Heinäluoma sanoi presidentinvaaliasetelman selkiintyneen, kun Niinistö ilmoitti ehdokkuudestaan.

SDP:n leiristä sanottiin maanantaina, että puolueella ei edelleenkään ole presidenttiehdokkaastaan mitään tiedotettavaa. Puolue kertoo ilmoittavansa ehdokkaansa sitten, kun ilmoitettavaa on.

Vihreiden presidenttiehdokas on kansanedustaja Pekka Haavisto ja vasemmistoliiton europarlamentaarikko Merja Kyllönen. Perussuomalaisten on määrä valita ehdokkaansa puoluekokouksessaan kesäkuussa.