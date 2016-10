Nobelin rauhanpalkinto Kolumbiaan rauhan ponnistelleelle presidentille

Nobelin rauhanpalkinto menee Kolumbian presidentille Juan Manuel Santosille rauhanponnisteluista Farc-sissien kanssa.

Vuosikymmeniä sotineet Kolumbian hallitus ja vasemmistolaiset Farc-sissit allekirjoittivat rauhansopimuksen syyskuussa. Kolumbialaiset kuitenkin yllättäen torjuivat sopimuksen kansanäänestyksessä viime sunnuntaina.

Rauhanpalkinnon ennakkoarvioinneissa sopimuksen kaatumisen arvioitiin vieneen voittomahdollisuudet Kolumbian rauhanprosessilta. Yllätyksenä tuli myös, että palkintoa ei myönnetty myös Farcin johtajalle Timoleon Jimenezille.

Kansanäänestyksen tuloksesta huolimatta Santos on vakuuttanut jatkavansa ponnisteluja lopettaakseen yli 50 vuotta jatkuneen sodan Kolumbiassa. Sodassa on kuollut ainakin 260 000 ihmistä ja noin 45 000 ihmistä on kadonnut. Lisäksi miljoonat ovat joutuneet jättämään kotinsa.