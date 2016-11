"Nykyjohto on vieraantunut maatalouden arjesta", salolainen viljelijä Ami Junnila haluaa MTK:n puheenjohtajaksi

Salolainen maatalousyrittäjä Ami Junnila kertoo olevansa käytettävissä MTK:n puheenjohtajaksi, jos kannatusta tehtävään löytyy. Toistaiseksi ei ole varmaa esittääkö kukaan valtuuskunnan jäsen Junnilaa tehtävään.

Junnilan mukaan järjestön nykyjohto ei ole onnistunut helpottamaan viljelijöiden vaikeaa tilannetta.

"Maataloudella on suuri hätä. Nyt tulisi käyttää kaikkia mahdollisia hallinnollisia ja verotuksellisia keinoja maatalouden tuotantokustannusten alentamiseksi."

48-vuotias Junnila on koulutukseltaan agronomi. Kasvinviljelytilalla on viljelyksessä Salossa ja muualla Lounais-Suomessa 400 hehtaaria peltoa, josta 200 hehtaaria on omia. Lisäksi hän harjoittaa koneurakointia, esimerkiksi lumen aurausta Helsingin seudulla.

Lounais-Suomessa ryhmä viljelijöitä on etsinyt haastajaa nimenomaan puheenjohtajan paikalle.

Syyskuussa MTV:n Politiikan korjaussarja uskoi, että Yara Nordicin kaupallinen johtaja Tero Hemmilä haastaa nykyisen puheenjohtajan Juha Marttilan. Hemmilä vastasi tuolloin Maaseudun Tulevaisuudelle, ettei hakeutuminen pois nykyisestä tehtävästä ole ollut mielessä eikä hän itse ole ollut asiassa millään lailla aktiivinen.

MTK:n valtuuskunta kokoontuu Helsingissä ensi viikon keskiviikkona ja torstaina.

Erovuorossa ovat johtokunnan puheenjohtajat Juha Marttila Simosta, Mauno Ylinen Kauhavalta ja Markus Eerola Hyvinkäältä sekä johtokunnan jäsenet Kati Partanen Iisalmesta ja Jaakko Halkilahti Salosta.

Kaikkien "omat" tuottajaliitot esittävät heille jatkokautta. Marttilaa ovat jatkokaudelle pyytäneet liittojen puheenjohtajat yhdessä.

Johtokunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta. MTK:n johtokunnassa on yhdeksän jäsentä. Puheoikeus kokouksissa on lisäksi MTK:n toiminnanjohtajalla sekä MTK:n valtuuskunnan ja metsävaltuuskunnan puheenjohtajalla.