Nyt Postia kiinnostaa vanhusten valokuvaus

Postin uusia aluevaltauksia ovat logistiikka ja paljon puhutut kotipalvelut. Kotipalvelut tarkoittavat ruohonleikkuun lisäksi ruuan kotiinkuljetusta ja muutakin sellaista, mikä ei vaadi hoitoalan koulutusta. Palvelut hoidetaan alihankkijoiden avulla.

Postin toimitusjohtaja Heikki Malisen mallimaina kotipalveluissa ovat muun muassa Japani ja Ranska.

”Ranskassa on hopeapalvelu, jossa postimies koputtaa ovelle, tervehtii vanhusta, ottaa valokuvan ja lähettää sen perheelle. Perhe tietää, että vanhus on nähty tänään ja kaikki on hyvin", Malinen kuvaili MT:n haastattelussa joulun alla.

"Olen sanonut henkilöstölle, että tämä ei ole pois Postin perustehtävästä, vaan haluan varmistaa, että kymmenen vuoden päästä Posti voi olla luomassa uusia työpaikkoja nuorille.”

”Meillä on valtava määrä ihmisiä. Jos joku on luonteva tekemään tällaisia palveluita, sehän on Posti. Esimerkiksi vanhukselle pitää toimittaa kotiin erilaisia tarvikkeita ja välineitä, mutta niiden vieminen erikseen on maaseudulla kallista. Jos Posti muutenkin käy siellä, se voi hoitaa asian”, Malinen sanoo.

Myös logistiikka kiinnostaa, ja Posti ostikin viime vuonna kuljetusliikkeet Veinen ja Kovalaisen.

”Pyrimme laajentumaan asteittain lämpösäädeltyyn logistiikkaan, joka mahdollistaa elintarvikkeiden lisäksi esimerkiksi lääkkeiden jakelun ja kasvun verkkokaupassa.”

Logistiikasta ja kotipalveluista ei vielä tule kummoista tuottoa.

”Peruspostitoimintamme on perusruisleipä, jota haluamme tehdä niin pitkään kuin sitä on. Mutta samalla pitää löytää uusia tukijalkoja, joilla tämä yhtiö pysyy pystyssä”, Malinen perustelee.