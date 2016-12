Obama varoitti Trumpia provosoimasta Kiinaa Taiwanin kysymyksellä

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama on varoittanut seuraajaansa Donald Trumpia suututtamasta Kiinaa Taiwanin kysymyksellä. Obama sanoi tiedotustilaisuudessaan, että Trump voisi luoda riskin "hyvin merkittäviin" Kiinan vastatoimiin, jos lopettaa vuosikymmenien yhden Kiinan politiikan diplomaattisen tradition.

Trump on ilmoittanut, että hän saattaa hylätä yhden Kiinan politiikan. Käsite tarkoittaa näkemystä, jonka mukaan on olemassa vain yksi Kiinan valtio, Kiinan kansantasavalta. USA on noudattanut virallisesti tätä näkemystä, vaikka se tekee epävirallista yhteistyötä Taiwanin eli Kiinan tasavallan kanssa.

Kiina pitää Taiwania kapinallisena maakuntanaan.

– Yhden Kiinan idea on heidän (Kiinan kansantasavallan) valtio-mielikuvansa ytimessä. Jos siis aikoo rikkoa yhteisymmärryksen tästä asiasta, on harkittava läpikotaisin, mitkä ovat seuraukset. Kiinalaiset eivät suhtaudu tähän asiaan samoin kuin joihinkin muihin kysymyksiin. Heidän reaktionsa voisi osoittautua hyvin merkittäväksi, Obama varoitti vuoden päätteen lehdistötilaisuudessaan.

Lähdössä "selkeä viesti" Venäjälle

Obama otti jälleen perjantaina kantaa myös Venäjän väitettyyn hakkerointiin Yhdysvaltain presidentinvaalien kampanjan aikana. Obama vakuutti, että Yhdysvallat lähettää "selkeän viestin" Venäjälle sen väitetystä yrityksestä vaikuttaa vaalitulokseen.

Presidentti ei lähtenyt yksilöimään tarkemmin, millainen Yhdysvaltain vastaus tai kosto Venäjälle tulee olemaan. Hän kuitenkin kertoi, että osa siitä tehdään julkisesti, mutta osittain "viesti menee suoraan venäläisille ilman julkisuutta".

Samalla presidentti kehotti seuraajaansa Donald Trumpia sekä tämän republikaanipuoluetta asettamaan kansallisen turvallisuuden politikoinnin edelle. Trump on aiemmin ilmaissut pitävänsä väitteitä Venäjän sekaantumisesta vaaleihin naurettavina.

Yhdysvalloissa kuitenkin muiden muassa keskustiedustelupalvelu CIA ja liittovaltion poliisi FBI ovat yksimielisiä siitä, että demokraattipuolueen tiedostoihin murtauduttiin ja niiden tietoja tuotiin julki, jotta Hillary Clintonin kampanja kärsisi ja republikaanien ehdokas Trump pääsisi Valkoiseen taloon.

Yhdysvalloissa jotkut kansallisen turvallisuuden asiantuntijat ottivat perjantaina kantaa sen puolesta, että maan on kostettava Venäjälle sen oletettu vaalihakkerointi välittömästi, mutta "yhteismitallisesti" Venäjän tekoon verrattuna. Kiistan ei haluta päästää ryöstäytymään käsistä.