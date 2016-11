Obama vetosi äänestämään Clintonia: "Maan toivo on harteillanne"

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama ja demokraattien presidenttiehdokas Hillary Clinton lisäsivät keskiviikkona kierroksia vaalikampanjoinnissa. Clinton pelotteli kuulijoitaan Arizonassa ajatuksella, että republikaanien ehdokas Donald Trump olisi vannomassa presidentinvalaansa tammikuussa.

"Kuvitelkaa, että on tammikuun 20. päivä ja että Donald Trump seisoo Capitolinkukkulan edessä vannomassa valaansa. Kuvitelkaa, että hän tekee päätökset, jotka vaikuttavat teidän elämäänne ja tulevaisuuteenne", Obama vetosi äänestäjiin kampanjatilaisuudessa Pohjois-Carolinassa.

"Maan kohtalo on harteillanne."

Obama sanoi kuulijoilleen muun muassa, että Trump on uhka kansalaisoikeuksille, Yhdysvalloille ja koko maailmalle. Obama myös sanoi Trumpin olevan täysin epäpätevä presidentiksi.

Obama kannusti kuulijoitaan äänestämään ja muistutti, että hän itse voitti Pohjois-Carolinassa pienellä marginaalilla vuonna 2008.

"Kuinka voitte sanoa, että äänellänne ei ole merkitystä?", Obama kysyi.

Noin neljäsosa Pohjois-Carolinan väestöstä on mustia.

"Äänestyksessä on mukana reiluus. Siinä on mukana soveliaisuus, oikeus ja edistys. Demokratiamme on äänestyksessä", Obama sanoi.

Kannatuserot Clintonin ja Trumpin välillä ovat kaventuneet muun muassa sen jälkeen, kun FBI ilmoitti avanneensa Clintonin sähköpostitutkinnan uudelleen.

Reutersin kyselyn mukaan Clinton kuitenkin johtaa kisaa edelleen kuudella prosenttiyksiköllä.

Trump ehti jo kuitenkin käydä johdossa ABC Newsin ja Washington Postin keskiviikkona julkaiseman kyselyn mukaan.

Obama arvosteli FBI:tä

Obama kommentoi keskiviikkona myös tutkintaa Clintonin sähköpostinkäytöstä, jonka liittovaltion keskusrikospoliisi FBI on käynnistänyt uudelleen.

NowThis News -verkkosivuston haastatteleman Obaman mukaan tutkijoiden ei pitäisi vihjailla eikä toimia vajavaisilla tiedoilla.

Tällä hän viittasi siihen, että FBI:n johtaja James Comey julkisti tutkinnan avaamisen uudelleen siitä huolimatta, että ei tiennyt, onko vasta löydetyissä Clintonin sähköposteissa mitään olennaista tietoa.

Perinteisesti Yhdysvalloissa on ollut tapana, ettei tutkintoja kommentoida vaalien alla, jottei julkisuus vaikuttaisi lopputulokseen.