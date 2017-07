Oppositio haluaa päättää maakuntavaalien ajankohdasta yhdessä

Oppositiopuolueet pelkäävät äänestysprosentin jäävän maakuntavaaleissa alhaiseksi, jos ne järjestetään ensi vuoden lokakuussa, kuten pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on ilmoittanut. Vihreät, vasemmistoliitto, SDP ja kristillisdemokraatit kannattavat maakuntavaalien järjestämistä eduskuntavaalien yhteydessä keväällä 2019.

"Vaalien järjestäminen yksin keskellä syksyä on todella iso uhka äänestysprosentille. Uusien maakuntien kannalta on hankalaa, jos äänestysprosentti romahtaa hyvin matalaksi", sanoo vihreiden puoluesihteeri Lasse Miettinen.

"Tämä on ensimmäinen kerta, kun maakuntavaalit järjestetään, joten olisi fiksua, että ne olisivat samaan aikaan kuin eduskuntavaalit. Näin lait on varmasti saatu voimaan ja on tarkalleen tiedossa, mitä maakuntien pitää tehdä", toteaa SDP:n Antton Rönnholm.

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Joonas Leppänen huomauttaa, että maakuntavaaleihin ei myönnetä erillistä tukea.

"Jos vaalit järjestetään hyvin pienellä budjetilla, ei saada aikaan kunnollista keskustelua. Kiinnostavuus laskee, eivätkä ihmiset ole yhtä tietoisia, mistä äänestetään", Leppänen sanoo.

Perussuomalaisilla ei ole kantaa vaalien ajankohtaan, mutta puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo sanoo puolueen kantavan huolta äänestysaktiivisuudesta. RKP:n Fredrik Guseff katsoo, että maakuntavaalit voidaan järjestää ensi lokakuussa, jos sote- ja maakuntauudistus valmistuvat suunnitellusti.

"En sulje pois, että ne pidettäisiin yhdessä eduskuntavaalien kanssa"