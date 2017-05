Orpo toivottaa Nordean tervetulleeksi Suomeen, mutta erikoistarjousta ei ole luvassa

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että Nordean pääkonttori on tervetullut Suomeen, mutta Suomi ei ole tekemässä pankille erikoistarjousta.

"Ensinnäkin se on Nordean oma päätös. Se on tervetullut Suomeen, mutta me emme aio tehdä minkäänlaista erikoistarjousta", Orpo sanoi uutistoimisto TT:lle Brysselissä.

"Olemme pankkiunionin jäsen, ja se tarkoittaa, että meillä on erittäin vakaat olot Nordealle, ja se on parasta, mitä voimme tarjota sille", Orpo sanoi.

Nordea on tällä tietoa siirtämässä pääkonttorinsa Suomeen tai Tanskaan. Taustalla ovat Ruotsin hallituksen aikeet korottaa pankkien vakausmaksuja.

Orpo kertoo olleensa henkilökohtaisesti yhteydessä Nordeaan useamman kerran.

"Olen tavannut Nordean edustajia. He ovat kertoneet minulle miettivänsä, missä heidän pääkonttorinsa sijaitsee tulevaisuudessa. He ovat kertoneet tekevänsä päätöksen kesällä."

Tanskan valtiovarainministerin Kristian Jensenin mukaan myös Tanska on kiinnostunut Nordeasta.

"On selvää, että maamme on kiinnostunut saamaan työpaikkoja, ja Nordea olisi kiinnostava työnantaja. Tästä syystä olisimme luonnollisesti iloisia, jos Nordea päättäisi muuttaa Kööpenhaminaan."

Jensen tyrmää Ruotsin valtiovarainministerin Magdalena Anderssonin lausunnon. Andersson totesi, että Ruotsi ei aio kilpailla Tanskan "löysän sääntelyn" kanssa.

"Tanskalla ei ole löysä sääntely. Tanska on kiinnostava ympäristö finanssialalle. Useat suuret yritykset ovat päättäneet sijoittaa pääkonttorinsa Tanskaan, ja Nordea on tervetullut, jos se haluaa niin."