Orpo väläyttää maakuntavaalien lykkäämistä – "tavoite riippuu siitä, miten tässä päästään etenemään"

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) arvioi, että hallituspuolueiden ministeritrio saa ensimmäisiä arvioita perustuslakivaliokunnan lausunnosta tänään iltapäivällä Kesärannassa.

"Katsomme askelmerkkejä eteenpäin. Maakuntavaalit tammikuussa on tavoite, mutta se riippuu nyt siitä, miten tässä päästään etenemään", Orpo sanoi.

Orpo uskoo trion arvioivan myös sitä, miten tiukasti lakipakettia pitää käsitellä kokonaisuutena.

Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mukaan reformiministerit saivat aamulla sotea valmistelleen alivaltiosihteeri Tuomas Pöystin katsauksen siitä, mitä sosiaali- ja terveysministeriön juristit ovat perustuslakivaliokunnan lausunnosta analysoineet.

Syvemmän analyysin virkamiehet tekevät valmiiksi Risikon mukaan maanantaiksi tai tiistaiksi. Reformiministereillä on kokous keskiviikkoaamuna, ja siihen mennessä virkamiesten analyysi on hänen mukaansa tullut. Edessä olevan työn suuruus selvinnee silloin.

Risikon mukaan nyt käydään läpi myös sitä, onko maakuntauudistus mahdollista eriyttää valinnanvapaudesta.

"Tämä on yksi asia, jota analysoidaan, että kuinka paljon siinä on työtä ja mitä muutoksia pitää mihinkin lakiin tehdä ja mikä vaikuttaa mihinkin. Onhan näillä asiallinen yhteys, mutta kuinka suuri se yhteys on, sitä nyt arvioidaan."

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen (sd.) kehottaa hallitusta ottamaan lusikan kauniseen käteen ja valmistelemaan valinnanvapauslakiesityksen kokonaan uudelleen. Järjestämislakiin, maakuntalakiin ja rahoituslakiin ei tarvita isoja remontteja eikä perustuslakivaliokunta niihin puuttunut.

"Valinnavapauslakia näpertelemällä ja pieniä viilauksia tekemällä tuloksesta tulee sekava, hän sanoi valiokunnan kokouksen jälkeen."

Hallituksen aikataulutavoitteista Haatainen sanoi, että uudistukseen on käytettävä sen vaatima aika.

"Hallitus tekee niin kuin haluaa, mutta nyt pitää keskittyä olennaiseen, että saadaan kunnollinen uudistus ja ottaa se aika joka tarvitaan. Sitten voidaan arvioida missä ja milloin on vaalit. Tälle on nyt tehtävä stoppi, tällaiselle kiireessä hosumiselle."

Eli kokoomukselle sopii, että lait voidaan käsitellä myös erikseen?

"Siihen ei olla otettu vielä mitään kantaa missään nimessä. Ensin pitää saada faktat, mikä vaikuttaa mihinkin. Aikoinaan on sovittu, että näitä viedään yhdessä", Risikko sanoo.

Risikon mukaan jo viime vuoden puolella oli tiedossa, että yhtiöittäminen on ongelmallinen.

"Pohdimme, että jos yhtiöittäminen pitää sieltä poistaa, pitää löytää jokin muu keino, millä saavutetaan ne tavoitteet, joita sillä on haettu eli kilpailuneutraliteetti, kustannusten läpinäkyvyys ja myös se, miten varmistetaan kilpailuoikeudellinen tilanne EU:ssa."

Kokoomukselle voisi käydä valinnanvapauden vaiheittainen käyttöönotto, joka voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että eri työkalut, kuten sote-keskukset, palvelusetelit ja henkilökohtainen budjetti otetaan eri vaiheissa käyttöön. Perustuslakivaliokunta edellytti, että valinnanvapaus pitää ottaa vaiheittain ja porrastetusti käyttöön.

Väistyvä perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) ei lähtenyt iltapäivällä arvioimaan tarkemmin, miten isoja korjauksia sote-uudistukseen on tehtävä.

"Voi sanoa niin, että töitä on paljon jäljellä."

Rehulan mukaan hankkeen vastuuhenkilöt ovat jo aloittaneet työn.