Pääministeri Sipilä: Brexit-neuvottelujen alku voi viivästyä

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) arvioi, että Britannian vaalitulos voi viivästyttää brexit-neuvottelujen alkua, sillä hallituksen muodostamiseen voi mennä jonkin aikaa. Pääministeri Theresa Mayn konservatiivipuolue on menettänyt enemmistöasemansa parlamentin alahuoneessa.

Sipilä sanoo STT:lle, että May lähti hakemaan vaaleista vahvaa mandaattia, jota ei ole nyt tulossa. Sipilän mukaan työväenpuolue ja liberaalit ovat vaalien voittajia.

Britanniassa oppositiojohtaja, työväenpuolueen Jeremy Corbyn on ehtinyt jo vaatia Mayn eroa. Sipilä uskoo Mayn kuitenkin pitävän kiinni pääministerin paikastaan.

Vaikutus brexit-neuvotteluihin riippuu Sipilän mukaan siitä, millaisen hallituksen May onnistuu muodostamaan. Sipilä sanoo, että olisi myös EU:n etu, että neuvottelujen vastapuolella olisi vahva mandaatti ja selkeä tahtotila.

"Uskoisin, että ratkaisu löytyy, mutta ei se helppoa tule olemaan", Sipilä sanoo.

"Se jää nähtäväksi, minkälainen koalitio syntyy ja minkälaisilla tavoitteilla Britannia lopulta lähtee neuvotteluihin."

Sipilän mukaan Suomi toivoo, että neuvotteluista tulee napakat ja aikatauluissa pysytään. Hän korostaa, että epävarmuuden ajan jatkuminen ei ole kenenkään etu.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk sanoo, että tiedossa ei ole, milloin brexit-neuvottelut voivat alkaa. Tusk varoittaa, että ilman neuvotteluita ei voi olla sopimusta. EU:n pääneuvottelija Michel Barnierin mukaan neuvottelut Britannian EU-erosta pitää aloittaa vasta kun Britannia on valmis.

Budjetista vastaava komissaari Günther Oettinger sanoo, että brexit-neuvottelut voivat monimutkaistua entisestään, jos Britannia on heikko.

Hänen mukaansa Britannia tarvitsee vahvan hallituksen, joka pystyy neuvottelemaan brexitistä. On vaara, että neuvottelut ovat huonot molempien kannalta, jos toinen neuvottelukumppani on heikko, Oettinger sanoi Saksan radiossa.

Oettingerin mukaan EU on yhä valmis neuvotteluille.

"Mutta seuraavat muutama tuntia tai päivää osoittavat, pystyykö toinen neuvottelukumppani edes aloittamaan neuvotteluja, sillä ilman hallitusta ei voi olla neuvotteluita."

Talouskomissaari Pierre Moscovici puolestaan kommentoi vaalitulosta toteamalla, että May hävisi vetonsa. Moscovicin mukaan Mayn piti vahvistua, mutta hän hävisi. Tästä syystä on epäselvää, mikä on hallinnon tila tänä aamuna, komissaari jatkoi.

Ranskan pääministeri Edouard Philippe pitää vaalitulosta yllättävänä, mutta hänen mukaansa se ei muuta Britannian päätöstä jättää Euroopan Unioni. Hän huomauttaa, että konservatiivit on isoin puolue, vaikka he eivät saaneetkaan enemmistöä parlamentin alahuoneessa. Tulosta ei pidä lukea siten, että britit olisivat kyseenalaistaneet brexitin, Philippe sanoo.