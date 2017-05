Pääministeri Sipilä: Ranskan vaalitulos on positiivinen uutinen EU:lle

Ranskan presidentinvaalitulos on positiivinen uutinen Euroopan unionille, sanoo pääministeri Juha Sipilä (kesk.). Hänen mukaansa Ranska on Suomelle äärimmäisen tärkeä partneri EU:ssa monissa kysymyksissä, viimeksi EU:n puolustusyhteistyön syventämisessä. Sipilän mukaan myönteistä on myös Ranskan Eurooppa-linjan jatkuvuus.

Sipilä on huojentunut jatkuvuudesta myös Suomen kannalta. Hän uskoo, että yhteistyö jatkuu samalla tavoin niin arjen asioissa kuin taloudessakin.

Sipilän mielestä uuden presidentin Emmanuel Macronin suurin haaste on saada talous kasvamaan ja työttömyys pienenemään.

"Macronilla on vahva talousohjelma, ja toivottavasti se pystytään viiden vuoden aikana toteuttamaan"

Sipilä uskoo, että Macronin saama äänimäärä on selkeä mandaatti En Marche -kansanliikkeestä ponnistaneelle ehdokkaalle. Hän muistuttaa kuitenkin, että kolmasosa ranskalaisista antoi tukensa äärioikeiston ehdokkaalle Marine Le Penille.

"Le Penin äänestäjät antoivat tukensa EU:sta ja eurosta irtautumiselle. Tämä viesti on otettava vakavasti."

Sipilä kertoi lähettäneensä Macronille onnitteluviestin.

Juncker: Ranska valitsi eurooppalaisen tulevaisuuden

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on onnitellut Emmanuel Macronia Ranskan presidentinvaalien voitosta. Samalla hän totesi Twitterissä olevansa iloinen siitä, että ranskalaiset valitsivat eurooppalaisen tulevaisuuden.

Kansallisen rintaman Marine Le Pen on todennut useaan otteeseen haluavansa Ranskan seuraavan Britanniaa ja jättävän EU:n.