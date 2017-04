Ääntenlaskennan tässä vaiheessa, kun melkein kaikki ennakkoäänet ja pikkukuntien ääniä on laskettu, tilanne on SDP:llä 20,0 prosenttia, keskustalla 21,8 ja kokoomus 18,8 prosenttia. Vihreät saivat 9,3 prosenttia ja vasemmistoliitto 8,9. Perussuomalaiset on saanut tyytyä 8,5 prosenttiin.

E2-ajatuspajan tutkija, valtiotieteiden tohtori Ville Pitkänen kertoo, että vaalien tulokset ovat juuri nyt erityisen vaikeasti ennakoitavissa. Pitkäsen mukaan äänten lasku edistyy harmillisen hitaasti, kun edes ennakkoäänten kokonaismääristä ei ole saatu varmuutta.

"Pääministeripuolue on perinteisesti aina hävinnyt kuntavaaleissa. Koko hallitus menetti viime kuntavaaleissa viitisen prosenttia ja oppositio vahvistui lähes saman verran", Pitkänen kertoo. "Näyttää siltä, että kannatussiirtymät ovat samansuuntaisia.